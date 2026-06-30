Vom Ligakonkurrenten: Harut Hayrapetyan wechselt zum Bovender SV

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV hat mit Harut Hayrapetyan den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der kreative Mittelfeldspieler wechselt vom 1. SC Göttingen 05 nach Bovenden und soll dabei helfen, die Abgänge im zentralen Mittelfeld zu kompensieren.

Zuletzt spielte Hayrapetyan für den Landesligisten aus Göttingen. Dort absolvierte er in der vergangenen Saison 29 Spiele, erzielte vier Tore und trat zudem als Vorlagengeber in Erscheinung. Sein letztes A-Jugendjahr verbrachte er bereits im Maschpark, ehe ihm unter Trainer Jozo Brinkwerth der direkte Sprung in die erste Herrenmannschaft gelang.

Seine fußballerische Ausbildung begann Hayrapetyan bei Eintracht Northeim. Anschließend wechselte er zu Eintracht Braunschweig, bevor er sich dem 1. SC Göttingen 05 anschloss.