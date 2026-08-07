Vom Leistungsträger zum Kapitän Sieben Monate nach seinem Wechsel nach Hannover trägt Stefan Teitur Thordarson die Kapitänsbinde von red · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Zimmer

Als Stefan Teitur Thordarson im Januar von Preston North End zu Hannover 96 wechselte, musste der Isländer nicht lange auf seine Chance warten. Der 27-Jährige fand sich schnell in der Mannschaft von Christian Titz zurecht und entwickelte sich innerhalb weniger Monate zu einem wichtigen Leistungsträger.

In 16 von 17 Rückrundenspielen kam der zentrale Mittelfeldspieler zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. Seine Präsenz auf dem Platz überzeugte den Trainerstab nun auch bei der Vergabe des Kapitänsamtes. Thordarson führt die Mannschaft in der neuen Saison als Kapitän an. Jean Hugonet und Maurice Neubauer stehen ihm als gleichberechtigte Stellvertreter zur Seite. „Es ist eine Riesenehre für mich, Kapitän von diesem Verein zu sein und ich möchte in allen Lebensbereichen als Vorbild agieren“, sagt Thordarson über seine neue Aufgabe auf der Homepage des Vereins. Bereits bei der Generalprobe gegen PEC Zwolle führte er die Mannschaft mit der Binde aufs Feld.

Fußball liegt in der Familie Dass Thordarson mit Verantwortung umgehen kann, dürfte auch mit seiner familiären Prägung zusammenhängen. Der Isländer stammt aus einer fußballbegeisterten Familie, in der verschiedene Persönlichkeiten seine Entwicklung beeinflusst haben. „Mein Großvater besitzt eine große Logistikfirma in Island, mein Vater stand lange Zeit als Trainer an der Seitenlinie und auch mein Onkel vertritt immer eine starke Meinung“, erzählt der 96-Kapitän. Mit seinen Angehörigen hat er bereits über seine neue Rolle gesprochen. Auch künftig will sich Thordarson regelmäßig mit Menschen aus seinem Umfeld austauschen, um seine Fähigkeiten als Führungsspieler weiterzuentwickeln.