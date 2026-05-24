Vom langjährigen Spieler zum Trainer

– Foto: Timo Babic

Die SG Rennertehausen/Battenfeld hat die Weichen für die kommende Saison gestellt und dabei auf eine interne Lösung gesetzt: Oliver Petter wird künftig eine Trainerrolle beim Verein übernehmen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die die SG über ihre sozialen Medien veröffentlicht hat.

Mit Petter gewinnt der Verein eine prägende Persönlichkeit aus den eigenen Reihen. In ihrer Botschaft bedankt sich die SG ausdrücklich bei „Olli“ für dessen langjährige Verdienste als Spieler und macht zugleich deutlich, welchen Stellenwert er innerhalb des Klubs besitzt. Sein Abschied vom aktiven Dasein hinterlässt zwar eine Lücke, zugleich überwiegt im Verein die Freude darüber, ihn auch in Zukunft in verantwortlicher Funktion an sich gebunden zu haben.

Für die SG Rennertehausen/Battenfeld steht die Personalie damit sinnbildlich für Kontinuität und Vereinstreue. Ein langjähriger Spieler wechselt in den Trainerbereich und bleibt dem Klub erhalten – ein Schritt, der nicht nur für Verlässlichkeit, sondern auch für große Identifikation mit dem Verein spricht.