Vechelde, vor Anpfiff Tabellenneunter mit 27 Punkten, hielt körperlich und kämpferisch dagegen. Kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich die Mannschaft für ihren Aufwand: Oppermann traf in der 45. Minute zum 1:1-Ausgleich und stellte den Spielverlauf wieder auf Anfang.

Der MTV Hondelage, als Tabellenfünfter mit 36 Punkten nach Vechelde gereist, erwischte den besseren Start. Bereits in der 4. Minute erzielte Michel Broders die frühe Führung für die Gäste. Der Treffer brachte zunächst Sicherheit, ohne dass Hondelage das Spiel in der Folge klar kontrollieren konnte.

Auch nach der Pause ging Hondelage zunächst wieder in Führung. Erneut war Broders zur Stelle und traf in der 55. Minute zum 2:1. Doch wie schon im ersten Durchgang ließ sich Vechelde nicht abschütteln.

In der 67. Minute erzielte erneut Oppermann den Ausgleich. Danach gewann die Begegnung zunehmend an Intensität, ehe die Gastgeber in der Schlussphase die Entscheidung herbeiführten. Menadjelia traf in der 80. Minute zum 3:2, ehe Reim in der 90. Minute mit dem vierten Treffer alles klar machte.

Bedeutender Sieg im Tabellenmittelfeld

Mit dem Erfolg verbessert sich der SV Arminia Vechelde auf 27 Punkte und festigt Rang neun. Der Abstand zu den unteren Tabellenplätzen wächst damit, zugleich rückt das gesicherte Mittelfeld näher.

Der MTV Hondelage bleibt trotz der Niederlage bei 36 Punkten auf Platz fünf, verpasst jedoch die Chance, sich im oberen Drittel weiter zu etablieren.

Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz zeigte sich nach der Partie unzufrieden. Es sei „von beiden Mannschaften kein schönes Spiel über 90 Minuten“ gewesen. Zwar habe sein Team früh durch Broders sehenswert getroffen, daran aber nicht anknüpfen können.

Besonders kritisch bewertete er den Auftritt seiner Mannschaft insgesamt: Man habe „zu keinem Zeitpunkt richtig ins Spiel gefunden“ und sei „vom Kopf her viel zu langsam“ gewesen. Vechelde hingegen habe über die gesamte Spielzeit gekämpft und sich den Sieg verdient.