Vom Kirchheimer SC in die 3. Liga: Bagaric feiert Profidebüt bei Ingolstadt „War den anderen schon immer überlegen“ von Lara Marjanovic · Heute, 14:11 Uhr · 0 Leser

Tomislav Bagaric gibt sein Profi-Debüt in der 3. Liga. – Foto: IMAGO/Stefan Bösl

Das Kirchheimer Talent Tomislav Bagaric hat am 11. April sein Profi-Debüt in der 3. Liga gegeben. Ex-Trainer Steven Toy traut ihm noch viel mehr zu.

Acht Jahre lang trug Tomislav Bagaric das Trikot des Kirchheimer SC und durchlief sämtliche Jugendmannschaften. Eine Saison gehörte er zum Landesliga-Kader, ehe der damals 18-Jährige den nächsten Schritt wagte. Der FC Ingolstadt II wurde auf das Talent aufmerksam – eine Entscheidung, die sich schon bald als richtig erweisen sollte. Nach lediglich 22 Einsätzen für die Zweitvertretung der Schanzer erfüllte sich Bagarics Traum vom Profifußball: Am 11. April feierte er sein Debüt gegen Rot-Weiss Essen. „Auch in der 3. Liga nimmt er die Hose eine Nummer größer“, scherzt Steven Toy. Der Trainer des Kirchheimer SC betreute Bagaric einst selbst und holte ihn als U19-Spieler direkt in die Landesliga-Mannschaft. „Tomi war den anderen Jugendspielern schon immer überlegen“, so Toy gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Nicht nur körperlich, sondern auch mental.“ Umso mehr freut es ihn, dass sein Schützling im ersten Jahr bei den Schanzern bereits Drittligaluft schnuppern durfte. „Das liegt daran, dass er immer alles für den Fußball gibt.“

Tomislav Bagaric schafft den Sprung in den Profifußball – Steven Toy entwickelte ein weiteres Talent Unter Trainer Toy kam Bagaric auf 26 Landesligaeinsätze. Nebenbei zockte er auch für die A-Junioren in der Bezirksoberliga. Für seinen Ex-Coach steht fest: „Tomi ist ein Vollblutssportler – extrem diszipliniert und immer Vollgas.“ Seinen Wechsel zu den Schanzern unterstützte der Trainer voll und ganz. „Es freut uns alle, dass er für seine harte Arbeit belohnt wurde.“ Bagaric ist dabei nicht der einzige Spieler aus Toys Zeit in Kirchheim, der den Sprung in den Profibereich geschafft hat. Auch Morris Duggan entwickelte sich später zum Stammspieler in der MLS. „Es ist natürlich sehr schön zu sehen, dass man da mitgewirkt hat“, sagt Toy – stellt aber klar: „Die Lorbeeren gebühren nicht den Trainern, sondern den Spielern selbst.“