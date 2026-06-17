Vom Kippmoment zum Aufstieg: Einblicke zum Meister SG Soonwald II Nach dem Aufstieg aus der C-Klasse Bad Kreuznach I gewinnt die Mannschaft auch den „Obere-Hälfte-Cup" +++ Sportlicher Leiter Christian Schröder spricht über Kippmomente, besondere Spieler und den Ausblick. von Erik Bechtold · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Die SG Soonwald feiert den gelungenen Aufstieg in die B-Blasse Bad Kreuznach nach einem Jahr C-Klasse – Foto: SG Soonwald

Die SG Soonwald II hat eine beeindruckende Saison hinter sich und sich in der C-Klasse Bad Kreuznach I die Meisterschaft gesichert. Mit 34 Punkten, 49 erzielten Toren und nur 16 Gegentreffern stellte die Mannschaft sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga. Auch im anschließenden C-Klassen-Cup ließ die SG kaum nach und holte mit 15 Punkten aus sechs Spielen den nächsten Titel. Nach dem Abstieg aus der B-Klasse ist es für den Verein eine Saison, die mehr als nur Wiedergutmachung bedeutet.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Die SG Soonwald II hat in der abgelaufenen Saison ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Nach 14 Spielen stand die Mannschaft mit elf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen an der Tabellenspitze. Das Torverhältnis von 49:16 unterstreicht, wie dominant Soonwald über weite Strecken auftrat. Keine Mannschaft erzielte mehr Treffer oder ließ weniger Gegentreffer zu.

Dabei war der Start in die Saison nach Angaben des Sportlichen Leiters Christian Schröder keineswegs selbstverständlich. Nach dem „sang- und klanglosen" Abstieg aus der B-Klasse begann die Mannschaft mit Horst Köpsel-Benz als neuen Trainer und einem neu sortierten Umfeld. Der neue Headcoach kannte viele Spieler aus den umliegenden Dörfern bereits, dennoch musste sich das Team zunächst erst finden. Schröder beschreibt den Kader als eine erfahrene Defensive und einer schnellen Offensive. Besonders wichtig sei zudem die Breite des Kaders gewesen: Häufig sei die Mannschaft mit rund 15 Spielern zu den Partien gefahren und dadurch über die Saison gut aufgestellt gewesen. Ein besonderer Moment war für Schröder ausgerechnet eine Niederlage. Am achten Spieltag beim 0:1 gegen den Nachbarn Waldlaubersheim II verletzte sich Torwart Johannes Schneider früh schwer und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Sportlich war es ein Rückschlag, menschlich aber offenbar ein Kippmoment. Die Niederlage und die Verletzung hätten die Mannschaft zusammengeschweißt. Schröder beschreibt das Gefühl, dass danach alle nochmal „zehn Prozent mehr gegeben" hätten.