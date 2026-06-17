Vom Kippmoment zum Aufstieg: Einblicke zum Meister SG Soonwald II

Die SG Soonwald II hat eine beeindruckende Saison hinter sich und sich in der C-Klasse Bad Kreuznach I die Meisterschaft gesichert. Mit 34 Punkten, 49 erzielten Toren und nur 16 Gegentreffern stellte die Mannschaft sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga. Auch im anschließenden C-Klassen-Cup ließ die SG kaum nach und holte mit 15 Punkten aus sechs Spielen den nächsten Titel. Nach dem Abstieg aus der B-Klasse ist es für den Verein eine Saison, die mehr als nur Wiedergutmachung bedeutet.
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Die SG Soonwald II hat in der abgelaufenen Saison ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Nach 14 Spielen stand die Mannschaft mit elf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen an der Tabellenspitze. Das Torverhältnis von 49:16 unterstreicht, wie dominant Soonwald über weite Strecken auftrat. Keine Mannschaft erzielte mehr Treffer oder ließ weniger Gegentreffer zu.
Dabei war der Start in die Saison nach Angaben des Sportlichen Leiters Christian Schröder keineswegs selbstverständlich. Nach dem „sang- und klanglosen" Abstieg aus der B-Klasse begann die Mannschaft mit Horst Köpsel-Benz als neuen Trainer und einem neu sortierten Umfeld. Der neue Headcoach kannte viele Spieler aus den umliegenden Dörfern bereits, dennoch musste sich das Team zunächst erst finden. Schröder beschreibt den Kader als eine erfahrene Defensive und einer schnellen Offensive. Besonders wichtig sei zudem die Breite des Kaders gewesen: Häufig sei die Mannschaft mit rund 15 Spielern zu den Partien gefahren und dadurch über die Saison gut aufgestellt gewesen.
Ein besonderer Moment war für Schröder ausgerechnet eine Niederlage. Am achten Spieltag beim 0:1 gegen den Nachbarn Waldlaubersheim II verletzte sich Torwart Johannes Schneider früh schwer und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Sportlich war es ein Rückschlag, menschlich aber offenbar ein Kippmoment. Die Niederlage und die Verletzung hätten die Mannschaft zusammengeschweißt. Schröder beschreibt das Gefühl, dass danach alle nochmal „zehn Prozent mehr gegeben" hätten.
Auch einzelne Spieler prägten die Saison der SG Soonwald II. Fabian Keer wurde mit 17 Toren in 13 Spielen Torschützenkönig der Liga. Besonders hervorheben möchte der Sportliche Leiter zudem Kapitän Niklas Benz. Er sei der emotionale Leader der Mannschaft gewesen und habe sogar Trainingseinheiten der Mannschaft übernommen. Als weiteres positives Beispiel erwähnt Schröder Timon Kitsol, der aus dem Jugendbereich kam und sein erstes Jahr im organisierten Fußball spielte. Er habe trotz geringer Spielzeit seine rolle angenommen, immer 100 Prozent gegeben und mit seiner Einstellung überzeugt.
Dass Soonwald II am Ende oben stehen würde, kam für den Verein nicht völlig überraschend. Die Erwartung sei gewesen unter die ersten Zwei Mannschaften zu kommen. Gerade mit Blick auf den Unterbau der ersten Mannschaft war der Aufstieg wichtig. Schröder erklärt, dass es für Spieler aus der ersten Mannschaft keine Strafe sein dürfe, in der Zweiten auszuhelfen. Die B-Klasse sei dafür die passendere Bühne als die C-Klasse.
Nach der Meisterschaft folgte im Obere-Hälfte-Cup das nächste Erfolgserlebnis. In der Viererrunde setzte sich Soonwald II mit fünf Siegen aus sechs Spielen durch. Mit 18:3 Toren zeigte die Mannschaft auch dort ihre Qualitäten und krönte die Saison mit dem Double. Für Schröder war dieser Erfolg das „i-Tüpfelchen" einer ohnehin starken Spielzeit.
Zur neuen Saison wird es auf der Trainerposition eine Veränderung geben. Kevin Freudenberg wechselt vom Nachbarverein Waldlaubersheim nach Soonwald und übernimmt das Amt als Spielertrainer. Der Wechsel sei absprachegemäß, der Sportliche Leiter erhofft sich mit der Verpflichtung eine enge Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft des Vereins. Im Gesamtverein sind einige Zugänge geplant, im Verlauf der Vorbereitung wird sich der Kader dann zwischen erster und zweiter Mannschaft aufteilen. Sportlich möchte sich Soonwald II vor allem in der Offensive verstärken und unberechenbarer werden. Das Ziel für die kommende Saison bleibt dennoch realistisch: Die Mannschaft soll sich in der B-Klasse zunächst im Mittelfeld etablieren.