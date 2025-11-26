Vom „Kinderfußball“ zum 7:2-Rausch: Fortunas U17 dreht das Spiel

Sinisa Suker ist bekannt für seine ehrlichen Worte. Diese wählte der Fußballlehrer auch am Montagabend in seiner Halbzeitansprache des Nachholspiels von Fortuna Düsseldorfs U17 gegen den MSV Duisburg. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir es gleich sein lassen können, wenn wir weiter Kinderfußball spielen. Ich habe ihnen aber auch mitgegeben, dass wir die Partie noch drehen können, wenn wir endlich Männerfußball zeigen.“
Gesagt, getan. Denn was die Fortuna dann nach dem Seitenwechsel zeigte, war sehr erwachsen. Aus einem 1:2 machten die Flingeraner gegen die in der Tabelle vor ihnen liegenden „Zebras“ kurzerhand ein 7:2. „Die Mannschaft hat sich regelrecht in einen Rausch gespielt“, frohlockte der Fußballlehrer nach famosen zweiten 45 Minuten.
Die Leistung der Rot-Weißen ist umso höher zu bewerten, wenn man die Umstände betrachtet, unter denen diese zustande kam. Erst neun Tage zuvor musste das Auswärtsspiel bei Kickers Offenbach kurzerhand abgesagt werden, weil sich im Mannschaftsbus der Fortuna auf der Hinfahrt ein medizinischer Notfall ereignete. Der Schrecken saß tief, auch wenn dank sofortiger Hilfsmaßnahmen Schlimmeres verhindert werden konnte.
Die unfreiwillige Wettkampfpause sollte sich dann am vergangenen Wochenende sogar noch einmal verlängern, weil auch die ursprünglich für Samstag angesetzte Partie gegen den MSV abgesetzt werden musste. Diesmal machte Väterchen Frost den Beteiligten einen Strich durch die Rechnung.
Für die Fortuna bedeutet die doppelte Absage auf der Vorrunden-Zielgeraden nun Stress pur. Denn Zeit, um den Kantersieg über den MSV im flugs terminierten Nachholspiel auszukosten, bleibt nicht. Schon am Mittwochvormittag macht sich der rot-weiße Tross erneut auf den Weg nach Offenbach, wo am frühen Abend die Partie bei den Kickers im zweiten Anlauf über die Bühne gehen soll.
„Wir haben das Problem, dass die Vorrunde am kommenden Wochenende abgeschlossen sein muss“, erklärt Suker. Wobei sich dem neutralen Beobachter nicht erschließt, warum die Spielplangestalter so einen Druck erzeugen. Schließlich wird die Saison erst im Februar fortgesetzt. Dann werden sowohl die Fortuna als auch Kickers Offenbach in Liga B auf Punktejagd gehen.
Auch Suker hätte sich mehr als nur 47 Stunden Pause zwischen beiden Partien gewünscht. Schließlich geht es hier nicht nur um die psychische Belastung der Spieler, sondern auch um außersportliche Aspekte. Die eigene Schule sieht am Mittwoch wohl kein Spieler von innen. „Das kann nicht im Sinne der Nachwuchsförderung sein“, sagt der erfahrene Jugendtrainer.