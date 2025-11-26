Vom „Kinderfußball“ zum 7:2-Rausch: Fortunas U17 dreht das Spiel

Für die Fortuna bedeutet die doppelte Absage auf der Vorrunden-Zielgeraden nun Stress pur. Denn Zeit, um den Kantersieg über den MSV im flugs terminierten Nachholspiel auszukosten, bleibt nicht. Schon am Mittwochvormittag macht sich der rot-weiße Tross erneut auf den Weg nach Offenbach, wo am frühen Abend die Partie bei den Kickers im zweiten Anlauf über die Bühne gehen soll.

„Wir haben das Problem, dass die Vorrunde am kommenden Wochenende abgeschlossen sein muss“, erklärt Suker. Wobei sich dem neutralen Beobachter nicht erschließt, warum die Spielplangestalter so einen Druck erzeugen. Schließlich wird die Saison erst im Februar fortgesetzt. Dann werden sowohl die Fortuna als auch Kickers Offenbach in Liga B auf Punktejagd gehen.

Auch Suker hätte sich mehr als nur 47 Stunden Pause zwischen beiden Partien gewünscht. Schließlich geht es hier nicht nur um die psychische Belastung der Spieler, sondern auch um außersportliche Aspekte. Die eigene Schule sieht am Mittwoch wohl kein Spieler von innen. „Das kann nicht im Sinne der Nachwuchsförderung sein“, sagt der erfahrene Jugendtrainer.