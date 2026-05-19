Vom Kellerkind zum Spitzenteam: Wechsel innerhalb der Verbandsliga

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Der SV Fellbach richtet den Blick nach einer stabilen Verbandsliga-Saison bereits auf die kommende Runde. Mit Luca Vullo kommt ein junger Innenverteidiger vom bereits abgestiegenen FSV Waiblingen. Der 21-Jährige bringt Größe, Ausbildung und Entwicklungspotenzial mit – und soll der Fellbacher Defensive zusätzliche Stabilität geben.

Vullo wechselt aus einer schwierigen Waiblinger Saison zu einem Verein, der in der Verbandsliga Württemberg deutlich weiter oben steht. Während der FSV Waiblingen mit 24 Punkten bereits als Absteiger feststeht, belegt der SV Fellbach nach 29 Spielen mit 48 Punkten Rang vier. Für den Innenverteidiger ist es damit auch sportlich ein Schritt in ein ambitioniertes Umfeld.

Der 1,90 Meter große Verteidiger kommt mit einem Profil, das in Fellbach gezielt gesucht wurde. Sportdirektor Theo Fringelis hebt seine Größe, technische Stärke, Beidfüßigkeit und Zweikampfkraft hervor. Dazu sieht der Verein in Vullo noch erhebliches Entwicklungspotenzial. Der 21-Jährige selbst spricht von positiven und wertschätzenden Gesprächen mit Trainern und Sportdirektor. Zudem kennt er bereits einige Spieler aus früheren Stationen und aus dem privaten Umfeld, was den Einstieg erleichtern dürfte.