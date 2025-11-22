Vom Kellerkind zum Gipfelstürmer: Aufstieg zum 100-jährigen Jubiläum?

Vor wenigen Monaten noch in Abstiegsnot, jetzt Tabellenführer: Unter Daniele Diamante erlebt der SV Erftstolz Niederaußem einen bemerkenswerten Wandel. Der Trainer erklärt, warum das „Perfect Match“ zwischen Team und Coach gerade überrascht.

Trainer Daniele Diamante, der im April 2025 in der Saisonendphase übernahm, sieht klare Gründe für diesen Wandel. „Ich bin erst seit Mitte April im Verein und habe damals in akuter Abstiegsnot übernommen. Ab Anfang Mai haben wir dann kein Spiel mehr verloren – bis heute“, sagt er und betont: „Dass wir saisonübergreifend so lange ungeschlagen sind, ist ein starkes Zeichen und zeigt, welchen Schritt wir gemacht haben.“

Der SV Erftstolz Niederaußem steht sinnbildlich für eine der eindrucksvollsten Entwicklungen der Kreisliga A Rhein-Erft. Nach Platz 13 und 12 in den Vorjahren führt der Klub die Tabelle nun nach zwölf Spielen ungeschlagen an – punktgleich mit dem TSV Weiss, dicht gefolgt vom SV Rheidt und dem Pulheimer SC.

Diamante beschreibt, wie der Verein im Sommer bewusst einen Neuanfang wagte. „Wir haben damals klar gesagt: Ab Sommer machen wir einen Reset. Wir wollten die Saison sauber zu Ende bringen, schauen, wer Lust auf ein ambitionierteres Projekt hat, und dann gezielt aufbauen.“

Daraus ist eine Mannschaft geworden, die laut Trainer „gut austariert ist zwischen jungen und erfahrenen Spielern“. Perspektivisch will Erftstolz den Kader weiter verjüngen und Spieler holen, die Akteure im Herbst der Karriere ablösen.: „Mit dem Ziel, ein stabiles, langfristiges Fundament zu schaffen.“

Eine weitere Säule des Erfolgs ist der wachsende Staff. „Ein Schlüssel war dabei ganz bewusst auch der große Trainer- und Betreuerstab. Wir können Aufgaben verteilen, individueller betreuen und insgesamt viel bessere Trainingsbedingungen bieten.“

Großer Kader spielt entscheidende Rolle

Erftstolz ist aktuell nicht nur stark, sondern auch stabil. Diamante erklärt: „Auch der große Kader zahlt sich aus: In den letzten Wochen hatten wir viele Ausfälle, trotzdem konnten wir unsere Spiele gewinnen, weil andere Spieler in die Breche gesprungen sind. Dieser Zusammenhalt und diese Breite sind ein großer Faktor für unsere Entwicklung.“

Besonders auffällig ist die Defensive: Nur elf Gegentore in zwölf Spielen. Für Diamante ein entscheidendes Puzzlestück: „Eine stabile Defensive ist immer ein Erfolgsrezept“, sagt er – auch wenn er zuletzt Ansätze für Verbesserungen sah: „Gerade gegen Frechen waren wir in der ersten Halbzeit nicht gut und konteranfällig. Grundsätzlich haben wir aber in allen Ligaspielen viel Ballbesitz, erspielen uns viele Chancen und lassen kaum etwas zu.“ Einzig die Chancenverwertung bleibt Thema: „Die Effizienz bleibt ein Punkt, daran müssen wir arbeiten.“

Unberechenbar dank breiter Torgefahr

Dass Erftstolz kaum auszurechnen ist, zeigt ein Blick in die Statistik: 15 verschiedene Torschützen stehen in der Statistik. Für Diamante kein Zufall, sondern ein bewusstes Ergebnis der Kaderplanung.

„Spieler wie Francesco Vedda oder Gürkan Sarkin hätten zwar durchaus schon mehr Tore machen können – der Anspruch an die Effizienz gilt für alle –, aber wir sind nicht von einem einzigen Torjäger abhängig. Wenn einer mal einen schwächeren Tag hat, springen andere ein. Diese Breite an Torgefahr macht uns schwer ausrechenbar.“ Auch Co-Spielertrainer Timur Temeltas und Neuzugang Hakan Gelgin haben die Qualität deutlich angehoben.

Titelkandidat? Diamante bleibt realistisch

Ob es in dieser Saison tatsächlich für den großen Wurf reicht, lässt der Trainer offen, ohne sich kleiner zu machen als nötig. „Niemand hat vor der Saison erwartet, dass wir eine Rolle ganz oben spielen. Jetzt genießen alle im Verein diese Phase – und natürlich wollen wir sie so lange wie möglich festhalten.“

Er sieht gerade die Spitze der Liga als sehr ausgeglichen an: „Fünf Teams sind eng beieinander. Wenn man dabei bleiben will, muss man jetzt seine Hausaufgaben machen.“

Die kommenden Aufgaben sind richtungsweisend: „Drei Spiele sind noch bis zur Winterpause, wir treffen unter anderem auf Weiss und Wesseling – zwei schwere Aufgaben. Wenn wir bis Weihnachten gut punkten, überwintern wir definitiv weit oben.“

In seinem Fazit bleibt Diamante optimistisch: „Ich bin überzeugt, dass wir ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden können. Trotzdem: Die Konkurrenz schläft nicht. Für mich sind Rheidt und der Pulheimer SC die ärgsten Konkurrenten.“