Vom Kampf der Kellerkinder bis zum Duell der Formstarken

Wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die sich im Tabellenkeller ein gemütliches Plätzchen eingerichtet haben, dann ist Spannung garantiert! RW Heede hat in den letzten zehn Spielen so oft gewonnen wie ein Kühlschrank beim Wettrennen – sprich: gar nicht! Doch Hoffnung keimt auf: Vielleicht bringt das Duell gegen SV Voran Brögbern den ersehnten Sieg? Brögbern hat sich zuletzt mit einem 1:1 gegen VFL Rütenbrock begnügen müssen und kann sich auch nicht mit Ruhm bekleckern – 14 Niederlagen sind schon ein bisschen viel für eine Saison. Und auch die Abwehr von RW Heede ist so löchrig wie ein Schweizer Käse: 74 Gegentore sprechen Bände! Die beiden Teams sind nur drei Punkte voneinander entfernt, also könnte es ein echtes „Wer ist der Größte der Kleinen?“ werden. Die Zuschauer dürfen sich auf ein torreiches Spektakel freuen – nur hoffen wir, dass die meisten nicht im Kasten von RW Heede landen! Wer wird am Ende lachen? Lasst die Spiele beginnen!

Also, liebe Zuschauer, schnallt euch an: Es könnte ein weiteres torreiches Spektakel werden! Wer wird die Punkte mit nach Hause nehmen?

Der SV Listrup kommt mit einem Rucksack voller Niederlagen (drei am Stück!) nach Lengerich-Handrup und will die schwarze Serie endlich beenden. Nach einer 2:3-Niederlage gegen BW Papenburg II könnte man meinen, die Jungs haben das Siegen verlernt! Auf der anderen Seite hat Lengerich-H. nach einem 3:5 gegen Sparta Werlte auch nicht gerade einen Grund zum Feiern. Im Hinspiel gab’s ein Torfestival mit einem 7:4-Sieg für Listrup – das war mehr ein Fußball-Feuerwerk als ein Spiel! Listrup hat mit 62 Toren die beste Offensive der Liga, während Lengerich mit 25 Zählern auf Platz zwölf dümpelt. Die Defensive von Lengerich. ist so löchrig wie ein Schweizer Käse – Trainer Carlo Niemann sollte sich etwas einfallen lassen, um nicht unterzugehen!

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr VfL Rütenbrock 1930 Rütenbrock SV Sparta Werlte Werlte 15:00 live PUSH

Am Sonntag um 15:00 Uhr heißt es: VFL Rütenbrock gegen SV Sparta Werlte – das Duell der „Wir-haben-ein-bisschen-Pech“ gegen die „Wir-sind-auf-einem-Sieg-High“. Rütenbrock hat in den letzten vier Spielen mehr Remis als ein Schachmeister gesammelt und will jetzt endlich wieder gewinnen. Der SV Sparta Werlte hingegen hat gerade den SV Lengerich-Handrup mit einem 5:3 aus dem Stadion gefegt und schwebt auf einer Wolke der guten Laune. Im Hinspiel gab’s für Rütenbrock ein 0:2 – vielleicht ein schlechtes Omen oder einfach nur ein Grund, sich jetzt richtig ins Zeug zu legen? Rütenbrock steht auf Platz acht mit 33 Punkten und hat mehr Unentschieden als ein Fußballspiel Zuschauer. Sparta Werlte führt die Tabelle mit 47 Punkten an und hat mehr Tore geschossen als ein Känguru Sprünge macht! Also, liebe Rütenbrocker, schnallt euch an! Es wird ein spannendes Spiel, und vielleicht gibt’s ja doch noch einen Grund zum Feiern! FuPa-Tipp: 1:3

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr Haselünner SV Haselünne SV Teglingen 1957 Teglingen 15:00 PUSH

Am Sonntag wird's ernst: Haselünner SV trifft auf den SV Teglingen! Nach einer schmerzhaften 0:3-Niederlage gegen FC 47 Leschede wird Haselünnens Trainer Kevin Landgraf wohl ein paar Motivationssprüche auf Lager haben müssen. Teglingen hingegen kam zuletzt mit einem 0:0 gegen RW Heede davon – ein Teilerfolg, der eher wie ein schüchterner Handschlag wirkt. Im Hinspiel hat Teglingen Haselünnen mit einem 5:1 ordentlich durchgeschüttelt. Die Statistik spricht für Teglingen: Neun Siege und ein Angriff, der mehr Tore schießt als ein hungriger Fußballfan nach einem langen Spieltag Snacks bestellt. Beide Teams stehen mit 33 Punkten gleichauf – ein echtes „Wer hat die bessere Ausrede?“ auf dem Platz! Wer holt sich den Sieg? Ein Spaß wird’s auf jeden Fall! FuPa-Tipp: 1:1

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr SV Flechum Flechum FC 47 Leschede Leschede 15:00 PUSH

Am Sonntag um 15:00 Uhr wird’s spannend, wenn SV Flechum den FC 47 Leschede empfängt! Flechum hat zuletzt SV Dalum mit 2:1 in die Schranken gewiesen – ein echter Motivationsschub! Leschede hingegen hat Haselünner SV mit einem 3:0 vom Platz gefegt und schwebt jetzt auf Wolke 7 der Tabelle. Im Hinspiel gab’s ein deutliches 4:1 für Leschede, und die Defensive von Flechum hat mehr Löcher als ein Schweizer Käse – bereits 57 Gegentore! Die Bilanz von Flechum liest sich wie ein Drama in drei Akten: sechs Siege, zwei Unentschieden und zwölf Niederlagen. Aber hey, in den letzten fünf Spielen gab’s immerhin zwei Siege und ein Unentschieden – da ist die Hoffnung zurück! Leschede hat zwar 37 Tore erzielt, aber die Offensivabteilung von Flechum könnte das Team vor eine echte Herausforderung stellen. Mit 20 Punkten dümpeln die Gastgeber auf Platz 13, während Leschede mit 35 Punkten auf Rang vier thront. Flechum rechnet sich insgeheim etwas aus, aber Leschede geht als leichter Favorit ins Spiel. Ob es ein Torfestival wird oder eher ein Schützenfest für die Gäste? Wir sind gespannt! FuPa-Tipp: 1:2

Sa., 22.03.2025, 14:00 Uhr DJK Eintracht Börger Börger SV Dalum 1926 Dalum 14:00 PUSH

Am Samstag um 14:00 Uhr kommt es zum Duell der „Wir-brauchen-unbedingt-einen-Sieg“ gegen die „Wir-haben-schon-ein-bisschen-erfolgreich-gespielt“! SV Dalum sucht verzweifelt nach dem nächsten Erfolg – vielleicht schon gegen DJK Eintracht Börger? Börger hat zuletzt gegen den SV Concordia Emsbüren verloren, aber keine Sorge, sie haben immer noch 52 Tore auf dem Konto – damit gehören sie zu den besten Offensivteams der Emslandliga! Dalum hingegen steht auf dem ersten Abstiegsplatz und hat mehr Niederlagen als ein Pizzabäcker Teig knetet. Das Hinspiel endete mit einem 3:1 für Dalum – vielleicht ein gutes Omen? Die Form spricht klar für Börger, aber Dalum hat nichts zu verlieren – außer vielleicht den Platz in der Liga! FuPa-Tipp: 3:0