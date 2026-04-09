Vom Joker zum Matchwinner: Tjark Dörr verlängert beim LSK Der 19-Jährige bleibt zwei weitere Jahre beim Oberligisten +++ Dörr wechselte vor der Saison vom U19-Regionalligameister JFV A/O/B/H/H zum Lüneburger SK Hansa. von FuPa Lüneburg · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Tjark Dörr (m.) nach deinem Ausgleich gegen den Verden – Foto: Steffi Rathje

Tjark Dörr hat seinen Vertrag beim Oberligisten Lüneburger SK Hansa um zwei Jahre verlängert. Der 19-Jährige belohnt damit eine Entwicklung, die in den vergangenen Wochen deutlich an Fahrt aufgenommen hat.

Vor der Saison war Dörr vom JFV A/O/B/H/H zum Oberligisten gewechselt. Mit seinem bisherigen Verein war der Angreifer aus dem Landkreis Lüneburg zuvor Meister der U19-Regionalliga Nord geworden. In seiner ersten Saison im Herrenbereich musste er sich beim LSK zunächst hinten anstellen und kam meist nur zu Kurzeinsätzen. Trotzdem gelangen Dörr in bislang 19 Oberligaspielen bereits vier Tore. Besonders in den vergangenen Wochen machte der Offensivspieler auf sich aufmerksam. Drei seiner vier Treffer erzielte er bei seinen vergangenen drei Ligaeinsätzen. Beim 2:1-Erfolg gegen den FC Verden Ende März wurde Dörr schließlich zum Matchwinner. Der 19-Jährige traf zunächst zum 1:1 und bereitete anschließend den Siegtreffer von Wilson Pinto Coelho vor.

Für Trainer Tarek Gibbah steht Dörr beispielhaft für den Weg, den der Lüneburger SK künftig gehen will. „Tjark verkörpert genau das, wofür wir auch in Zukunft stehen wollen: eine attraktive Adresse für junge Spieler mit Potenzial zu sein, die bei uns wachsen, lernen und ihre Chance bekommen“, so Gibbah auf der Webseite des Vereins www.lsk-hansa.de. Dabei hebt der Coach vor allem die Entwicklung und die Einstellung seines Spielers hervor. „Wir als LSK schaffen die Rahmenbedingungen – aber die Jungs müssen ihren Weg selbst gehen. Tjark hat diese Verantwortung von Anfang an angenommen. Mit großem Fleiß, viel Geduld und einer beeindruckenden Einstellung hat er sich Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet.“