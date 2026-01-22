Patrick Feicht nimmt eine Schlüsselrolle in Oberaltings Offensive ein. – Foto: Isolde Sölter/FuPa

Vom Jäger zum Gejagten: Oberalting meldet sich nach Siegesserie im Aufstiegskampf an „Wollen uns Schritt für Schritt verbessern"

Der TSV Oberalting-Seefeld überwintert auf Rang drei. Trainer Manuel Feicht bleibt trotz starker Serie zurückhaltend beim Aufstiegsziel.

Oberalting – Im Fußball kann es schnell von der einen in die andere Richtung gehen. In der vergangenen Spielzeit wäre der TSV Oberalting-Seefeld um ein Haar aus der Kreisliga abgestiegen, hielt erst nach einer dramatischen Relegation die Klasse. In dieser Saison überwintert das Team von Trainer Manuel Feicht auf Rang drei der Kreisliga 2 – mit nur einem Punkt Rückstand auf Relegationsrang zwei. „Unser Zwischenfazit fällt sehr positiv aus. Es hätten sicher nicht viele damit gerechnet, dass wir jetzt so gut dastehen“, sagt Feicht, der die Mannschaft nun seit gut eineinhalb Jahren trainiert. Als entscheidend für den erfolgreichen Saisonverlauf sieht er rückblickend vor allem eine Phase nach dem holprigen Start mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Partien an. „Da hatten wir spielfrei und zwei Wochen Zeit, um die Köpfe zusammenzustecken und konzentriert zu trainieren. Danach haben wir eine richtig gute Serie hingelegt und sind in einen Flow gekommen“, so der 33-Jährige.

Von den darauffolgenden elf Partien verlor Oberalting nur noch eines (das Derby gegen den TSV Gilching-Argelsried II), holte in diesem Zeitraum 24 von 33 möglichen Punkten. Erst zum Jahresabschluss gab es wieder einen Dämpfer: Gegen Spitzenreiter TSV Moorenweis unterlag Oberalting deutlich mit 0:4, obendrein flog auch noch Topscorer Patrick Feicht (fünf Tore, fünf Torvorlagen), der Bruder des Trainers, vom Platz. Trotz der bisher starken Saison bläst Manuel Feicht für den Rest der Spielzeit nun aber nicht zum Sturm auf die Bezirksliga. „Für ganz oben fehlt uns noch ein Stück. Es wäre falsch zu sagen, wir müssen jetzt Erster oder Zweiter werden“, sagt der TSV-Trainer. Ziel sei weiterhin ein Platz im gesicherten Mittelfeld – auch wenn man noch bessere Platzierungen natürlich gerne mitnehme.