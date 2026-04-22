Vom Gruppenliga-Rückzug zur A-Liga-Meisterschaft der SG Hoechst

Nach dem 5:1-Sieg gegen die SG Oberliederbach II steht die SG Hoechst bereits am 28. Spieltag als Meister fest. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Frankfurt. Für die SG Hoechst bedeutete die Saison 24/25 einen tiefgreifenden Umbruch, der für den Verein jedoch – wie sich nicht erst seit dem vergangenen Sonntag zeigt – keinen Einbruch darstellte. Denn der Neustart in der A-Liga verlief nach dem Tod des Vorsitzenden Heinz Knierim Anfang 2025 und dem anschließenden Rückzug aus der Gruppenliga von Beginn an überaus erfolgreich. Nun steht das Team von Trainer Thomas Gräf endgültig als Ligaprimus fest und darf sich nach dem erneut souveränen 5:1-Erfolg bei der SG Oberliederbach II A-Liga-Meister nennen.

Thomas Gräf, Trainer der SG Hoechst, sagte: "Da wir gegen die SG Oberliederbach II mit einer 4:1-Führung in die Pause gehen konnten, waren wir uns sicher, dass die Sektkorken knallen werden." Nach Abpfiff zum 5:1-Endstand habe die Mannschaft zusammen mit der nun angereisten zweiten Mannschaft ihre ausgiebigen Feierlichkeiten bereits in Oberliederbach begonnen. Gemeinsam sei es im Anschluss zur Grillfeier nach Höchst gegangen.

Sowohl der Zeitpunkt der Meisterschaft als auch der Umstand, dass die Mannschaft weiterhin ungeschlagen ist, seien für Gräf persönlich von hohem Stellenwert. Gerade nach dem überraschenden Tod des Vorsitzenden Heinz Knierim Anfang 2025 und dem folgenden Rückzug aus der Gruppenliga sei es das Ziel gewesen, den Verein wieder nach oben zu führen. "Ich hatte einen sehr engen Draht zu Heinz und unser Erfolg ist ihm gewidmet", sagte Gräf.

Der Aufstieg als Kollektiverfolg

Marcel Hartmann, 1. Vorsitzender der SG Hoechst und Knierims Sohn, sagte: "Für mich persönlich hat der Aufstieg nach dem Tod meines Vaters eine große emotionale Bedeutung." Das souveräne Abschneiden stelle den Lohn für den Einsatz aller Beteiligten dar. Dabei habe es nach dem Rückzug geholfen, dass die Zweite der SG bereits in der Saison 24/25 in der A-Liga vertreten war, wobei der Großteil dieser Mannschaft dem Verein erhalten geblieben sei. Das Zusammenwachsen mit den verbliebenen Spielern der Ersten habe einerseits auf Identifikationsfiguren wie Julien Antinac gebaut. Andererseits habe Co-Trainer Selim Mutlu, ehemals Trainer der SG Hoechst II, mit seiner Kenntnis der Spieler Trainer Thomas Gräf zur Seite gestanden. "Obwohl es zu Beginn der Saison nicht das Ziel war aufzusteigen, keimte aufgrund der guten Ergebnisse schließlich die Hoffnung auf den Aufstieg", berichtete Hartmann.

"Wir wussten im vergangenen Jahr zunächst nicht, wohin die Reise geht", sagte Gräf. Bereits in der Vorbereitung sei jedoch deutlich geworden, dass die Mannschaft die nötige Breite und Qualität habe, um in der A-Liga erfolgreich zu sein. Dass sie eine solch souveräne Saison hinlegen würde, sei jedoch nicht absehbar gewesen. "Ich muss den Hut ziehen vor den Jungs, die in jedem Training und Spiel Gas gegeben haben", ordnete der Trainer ein. Zwar wisse das Team um die herausragende Qualität von Julien Antinac (51 Saisontore) und Marius Antinac, der Saisonerfolg gehe jedoch über die Leistungen der Einzelspieler hinaus. "Wir haben in der Mannschaft, im Trainerteam und im Vorstand einen super Spirit und bilden ein echtes Kollektiv", erläuterte Gräf.

Blick auf die Kreisoberliga

"Die Saison ist noch nicht vorbei, auch wenn wir ausgelassen feiern durften", sagte Gräf. Bereits die restlichen Spiele seien richtungsweisend für die kommende Saison und böten jedem Spieler die Möglichkeit, sich für die Kreisoberliga in Szene zu setzen. Zudem wolle das Team seine Ungeschlagen-Serie bis zum Schluss aufrechterhalten. "Als Trainer ist es mein Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen, aber wir wissen, dass die KOL eine große Herausforderung bedeutet", sagte Gräf. Als realistisch könne ein Abschneiden zwischen dem fünften und zehnten Platz betrachtet werden.

"Unser Ziel ist es, sich in der Kreisoberliga zu etablieren und eine sorgenfreie Saison zu spielen", sagte Hartmann. Der bestehende Meisterkader solle dafür erhalten und punktuell durch erfahrene Spieler verstärkt werden. Aktuell habe der Verein jedoch noch keine festen Neuzugänge zu vermelden. Grund dafür sei, dass erst durch den sicheren Aufstieg Gespräche mit potenziellen Verpflichtungen planungssicher geführt werden könnten.