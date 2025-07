Vom Gouda-Land ins Lyoner-Revier

Röseler steht für Qualität und Routine und soll dabei mitwirken, den Homburgern schnellstmöglich zum Aufstieg in die 3. Liga zu verhelfen. Sein bisheriger Werdegang ist äußerst interessant. Über seinen Heimatverein SV Bad Bentheim gelangte Röseler in die Nachwuchsakademie des FC Twente Enschede. Nach sieben Jahren rückte er in die zweite Aktivenmannschaft auf. Im November 2011 folgte in der Europa League sein Profidebüt. Dort sammelte Röseler genau wie in den Playoffs zur Conference League sowie in der 1. Niederländischen Liga wertvolle Erfahrungen. Er wurde dann inmnerhalb der Eredevise an VVV-Venlo ausgeliehen, wo er schnell zum Stammspieler avancierte, aber nach dem Abstieg wieder zu seinem vorherigen Verein zurückkehrte. In Kerkrade kam Röseler hauptsächlich in der zweiten Mannschaft in der zweithöchsten niederländischen Spielklasse zum Einsatz.

Im Sommer 2014 folgte die Rückkehr nach Deutschland - der aufnehmende Verein war dabei Drittligist Chemnitzer FC. Dort war er Stammspieler und Leistungsträger, wollte es aber ab Sommer 2016 noch einmal in Venlo probieren. Auch dort war der heute 33-Jährige in der 2. Liga stets gesetzt. Im Sommer 2017 folgte schließlich der Aufstieg in die Eredevise. Im Sommer 2020 ging es für den Innenverteidiger dann erneut nach Deutschland zurück. Hier gab es die Stationen SV Sandhausen und FC Ingolstadt. Insgesamt absolvierte er für beide Teams in der 2. Bundesliga 39 Spiele. Doch die Liebe zu den Niederlanden war immer noch nicht gestillt: In Kerkrade gab es in der 2.Liga 66 Einsätze.