Vom Glück der späten Tore: Dietersheim und Eching siegen mit Mühe

Einer gegen Vier: Aber Echings David Androsevic (in Weiß) scheint sich gegen das Paunzhausener Quartett durchsetzen zu können. – Foto: Birgit Gleixner

FC Neufahrn – SV Dietersheim 0:1 (0:0). Das Südderby zum Neubeginn nach der Winterpause war ein absoluter Kracher – mit 250 Zuschauern. Die sahen ein Duell, bei dem sich der Vorletzte Neufahrn und der Spitzenreiter auf Augenhöhe begegneten. „Neufahrn war einer der besten Gegner in dieser Saison“, lobte SVD-Coach Chris Schindler. Die Gastgeber waren perfekt auf den Tabellenführer eingestellt und erwischten diesen mit einem offensiven Spielansatz komplett auf dem falschen Fuß. So hatte der FCN in der ersten Halbzeit auch seine Chancen, in Führung zu gehen. Neufahrn hätte sich einen Punkt verdient gehabt – aber in der fünften Minute der Nachspielzeit passierte das, was nur Tabellenführer schaffen: Raphael Schneider traf bei einer Direktabnahme nach einer kurz geklärten Ecke den Ball nicht voll, aber dieser wurde abgefälscht und schlug unhaltbar im Tor ein. SGT Istanbul Moosburg – SpVgg Mauern 2:2 (1:1). Durch das Unentschieden des Zweiten SGT Istanbul hat Dietersheim den Vorsprung in der Tabelle nun wieder auf fünf Zähler ausgebaut. Die Moosburger durften sich am Ende auch nicht beschweren, weil der Gast aus Mauern durch Leonard Filipp (4.) und Johannes Pollhammer (55.) zweimal in Führung gegangen war. Für die beiden Ausgleichstreffer sorgten Mahmut Yarac (43.) und Mesut Toprak (81.) jeweils gegen Ende der beiden Halbzeiten. Mauern machte ein starkes Spiel, in dem man immer auf Konter lauerte – und sich den Achtungserfolg letztlich auch verdiente. TSV Eching – TSV Paunzhausen 1:0 (0:0). Die ganze Liga erwartet von ihrem „Promi“ TSV Eching, dass der Club nun nach der Winterpause so richtig durchstartet. Im ersten Spiel auf einem schweren Geläuf war davon noch nicht viel zu sehen. In der ersten Halbzeit spielte Paunzhausen stark mit und hatte wie Eching auch zwei gute Chancen. Jeder hätte in dieser Phase in Führung gehen können. Nach der Pause drückten allerdings nur noch die Zebras, der Gast hatte kaum noch Entlastung. Dennoch gab es nicht wirklich gute Torabschlüsse der Echinger, während sich Paunzhausen dem 0:0 entgegenmauerte. Ähnlich wie die Dietersheimer in Neufahrn machte Eching spät ein eher glückliches Tor: Nach einer abgewehrten Ecke kam eine zweite Flanke, die dann Florian Kappauf über die Linie würgte (81.). SV Marzling – FVgg Gammelsdorf 3:1 (0:0). Auch der Tabellendritte Gammelsdorf patzte zum Start – und das bei einem SV Marzling, der wieder ganz anders als in der ersten Saisonhälfte aufgestellt ist. Dort kehrte beispielsweise der lange verletzte Thomas Mäuer zurück, der schon vielen Abwehrspielern Albträume beschert hat. Michael Hösl brachte Gammelsdorf in Führung (59.) – und dann kam Mäuer mit seinen ersten beiden Saisontoren im sechsten Einsatz. Erst verwandelte er einen ziemlich unnötig verursachten Handelfmeter (74.), und 60 Sekunden später hatte er den Doppelpack geschnürt. Und dann begab sich mit Tom Spielvogel, der ebenfalls lange gefehlt hatte, der nächste Comebacker ins Rampenlicht: Er versenkte einen Freistoß (83.). Auch für ihn war es das erste Saisontor. SV Vötting – SV Hörgertshausen 2:2 (0:1). Und weil es gerade „in“ ist, patzte noch eine dritte Mannschaft aus den Top Fünf. Eigentlich hat Hörgertshausen sogar einen Punkt gewonnen, weil die Vöttinger sich mit einem Missverständnis in der 89. Minute den Ball selbst ins Nest legten. Davor hatten die Gastgeber das 3:1 auf dem Fuß, sodass SVV-Trainer Tobias Hebel alles andere als glücklich mit dem 2:2 war. Sein Team spielte eine superstarke zweite Hälfte und drehte da einen 0:1-Rückstand (Kilian Oberprieler, 25.) durch Simon Frühbeis (61.) und Adrian Berlinghoff (79.). Frühbeis bekam nach dem 1:1-Ausgleich auch das Eigentor zum 2:2 gutgeschrieben. Coach Hebel war ziemlich enttäuscht nach dem Spiel, weil seine Jungs in der Vorbereitung eine Klasse besser gekickt hätten und die ersten 45 Minuten „ziemlich mutlos“ aufgetreten seien. Die Reaktion nach der Pause war dann aber richtig stark. „Wenn wir so wie in der Vorbereitung spielen, können wir in der Liga jeden schlagen“, sagt Hebel. SpVgg Attenkirchen – SV Langenbach 0:2 (0:0). Passend zu dem aufregenden Start der Kreisklasse nach der Winterpause kommt auch ein Lebenszeichen vom bisherigen Tabellenletzten. Mit späten Toren von Maximilian Held (87.) und Hannes Kain (89.) feierte der SVL den zweiten Saisonsieg. Lange sah es nach einem 0:0 aus, weil die defensiv starken Attenkirchener wenig zuließen. Die Hausherren lauerten auf ihre Chancen und waren mehrfach bei Standards gefährlich. Das Beste kam wieder einmal zum Schluss: Held traf volley aus 25 Metern nach einer abgewehrten Ecke, und von Kain schlug ein Freistoß über die Unterkante der Latte krachend ein. SC Freising – BC Uttenhofen 0:1 (0:0). Für den Sportclub ist das eine bittere Niederlage, weil man in einem eher durchschnittlichen Gekicke mehr Spielanteile hatte – und auch eine Handvoll guter Torchancen. Das Problem war der Torwart der Uttenhofener, der einst schon bei der U 19 des FC Ingolstadt im Einsatz war. Der hielt drei Bälle, die ein durchschnittlicher Keeper in der Kreisklasse nicht abwehren kann. Obendrauf traf noch Mika Riggelsen (73.). Ein gebrauchter Nachmittag für den SCF.