Vom Geprügelten zum Musterknaben: Dorfens Gegner Raubling hat 1:7 im Hinspiel nicht vergessen Dorfens Gegner hat seine Lektionen gelernt

Der TSV Dorfen tritt bereits heute um 19 Uhr beim Wiederaufsteiger TuS Raubling an. Der Tabellensituation nach treffen sich hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe.

Dorfen – Im Hinspiel gab es allerdings einen klaren 7:1- Erfolg der Isenstädter. Neu-Trainer Armin Feckl darauf angesprochen, will davon nichts mehr wissen. „Das Hinspiel ist für mich kein Gradmesser. Die Raublinger sind jetzt in der Liga angekommen und stehen in der Tabelle vor uns. Das sagt alles.“ Feckl tritt auf die Euphoriebremse und spricht von einer „fleißigen Mannschaft, die es versteht, die schnellen Umschaltmomente zu nutzen und immer dagegenzuhalten“.

Er sieht in dem heutigen Gegner auch immer eine „gewisse Leidenschaft“ mitspielen. Vor allem auf Ihren Torjäger Alexander Lallinger gilt es aufzupassen, der immer sehr viel unterwegs ist und eine aggressive Spielweise hat.

TSV Dorfen mit Verletzungssorgen: Oft nur zehn oder elf Spieler im Training