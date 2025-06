Vom gehen und kommen

Vor dem letzten Spiel der Saison gegen den VfR Walldorf, das unsere SpG leider mit 0:5 verloren hat, stand die Verabschiedung von einigen Spielern unserer SpG und leider auch des Trainerteams, Christine Schneider und Tom Winter auf dem Zettel. Es kommt bei solchen Verabschiedungen schon ein wenig Wehmut auf, zumal ein großer Teil der Spieler auch ihre langjährige Karriere beenden werden. Wir bedanken uns also recht herzlich bei Nils (Rossi) Roßnagel, Marco Schupp, Nermin Ahmetovic, Daniel Grams, Jahn Mahmood, Patrick Wendt, Tom Winter und Christine Schneider. Es sei mir jetzt mal erlaubt, unter den genannten Spielern, unseren Marco Schupp etwas aus der Aufzählung hervorzuheben. Eine Anekdote fällt mir hier ganz besonders ein…..es muss so vor 10 Jahren gewesen sein, als es noch den berühmten Spielerpass gab und wir als VfB Schönau zu einem Auswärtsspiel angereist waren. Bei der Kontrolle der Spielerpässe monierte der damalige Schiedsrichter, dass im Pass von Marco Schupp noch sein Jugendbild abgebildet war. Marco musste sich dann, wie übrigens sein Zwillingsbruder Manuell, mit dem Ausweiss beim Schiedsrichter identifizieren. Der Spielerpass ist zum Glück in der damaligen Papierform nicht mehr vorhanden, somit wäre dieses Problem aus der Welt. Mit dieser kleinen Anekdote möchte ich aber eigentlich zum Ausdruck bringen, dass Marco für einen Spielertypus steht, der seinem Verein von der Jugend bis in die Herrenmannschaft immer die Treue gehalten hat. Mit Sicherheit gab es verlockende Angebote von anderen Vereinen an unseren Marco, aber da haben sich einige Vereine die Zähne ausgebissen, die Gegenspieler übrigens auch. Über das Trainerleben von Tom Winter könnte man jetzt eigentlich eine Sonderausgabe schreiben. Aber wer unseren Tom kennt weiß, dass ihm schon ein „Danke für die Jahre“ zu viel ist…trotzdem „Tom, danke für die vielen Jahre auf der Trainerbank“.Natürlich wollen wir unsere Chefin auf der Trainerbank Christine Schneider nicht vergessen. Unsere Tine hat den Verein in den vergangenen Jahren mit viel Herzblut und Geschick durch schwierige Zeiten geführt. Oftmals wusste Sie am Samstag wer jetzt am Sonntag auf dem Rasen stehen wird, aber trotzdem steht in Ihrer bisherigen Trainerlaufbahn eine Meisterschaft und ein Abstieg…Trainerherz was willst du mehr. Wir wünschen dann also unserer Tine für zukünftige Aufgaben alles Gute. Für die kommende Spielzeit konnte man Alexander Scheidel als Trainer verpflichten. Alexander Scheidel kommt von der FG Union Heidelberg, und wird als Spielertrainer die SpG übernehmen…….Fortsetzung folgt.