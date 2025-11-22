Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Hassan El Hage ist beliebt als Influencer auf Tiktok beliebt. – Foto: Spielerprofil
Vom Gefängnisinsassen zum lokalen „Influencer“ auf Tiktok
Hassan El Hage ist als Knipser vom SC Rheindahlen in Mönchengladbach bekannt. Privat hat der 31-Jährige Erfolg mit Tiktok-Videos, in denen er unter anderem Restaurants testet. Doch einst gab es ein dunkles Kapitel in seinem Leben.
Im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen kennt man Hassan El Hage als treffsicheren Amateurkicker. Derzeit trifft er für den A-Ligisten SC Rheindahlen fast nach Belieben. Aktuell liegt er nach sechs Einsätzen in der laufenden Saison bei fünf Treffern und einer Vorbereitung. Wegen einer Sperre kam es nicht zu weiteren Einsätzen. In der Vorsaison waren es 15 Tore (acht Vorlagen). Doch El Hage ist nicht irgendein Kreisliga-Spieler, er hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich, die ihn auch heute prägt. Und mittlerweile hat er sich als „Lokalinfluencer“ in den sozialen Medien eine gewisse Bekanntheit geschaffen.