 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Hassan El Hage ist beliebt als Influencer auf Tiktok beliebt.
Hassan El Hage ist beliebt als Influencer auf Tiktok beliebt. – Foto: Spielerprofil

Vom Gefängnisinsassen zum lokalen „Influencer“ auf Tiktok

Hassan El Hage ist als Knipser vom SC Rheindahlen in Mönchengladbach bekannt. Privat hat der 31-Jährige Erfolg mit Tiktok-Videos, in denen er unter anderem Restaurants testet. Doch einst gab es ein dunkles Kapitel in seinem Leben.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A MG/VIE
Odenkirchen II
Rheindahlen
Hassan El Hage
Hassan El Hage

Im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen kennt man Hassan El Hage als treffsicheren Amateurkicker. Derzeit trifft er für den A-Ligisten SC Rheindahlen fast nach Belieben. Aktuell liegt er nach sechs Einsätzen in der laufenden Saison bei fünf Treffern und einer Vorbereitung. Wegen einer Sperre kam es nicht zu weiteren Einsätzen. In der Vorsaison waren es 15 Tore (acht Vorlagen). Doch El Hage ist nicht irgendein Kreisliga-Spieler, er hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich, die ihn auch heute prägt. Und mittlerweile hat er sich als „Lokalinfluencer“ in den sozialen Medien eine gewisse Bekanntheit geschaffen.

Aufrufe: 022.11.2025, 23:00 Uhr
RP/ Horst HöckendorfAutor