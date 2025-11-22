Vom Gefängnisinsassen zum lokalen „Influencer“ auf Tiktok

Auf Facebook hat er mehr als 1500 „Follower“, bei Tiktok sind es unter dem Namen „basha.derzweite“ rund 5000 Nachfolger, bei Instagram immerhin rund 1000. In Mönchengladbach und Umgebung testet er in seinen Videos etwa Restaurants und Geschäfte, bespricht aber auch Nachrichten wie Polizeimeldungen oder lässt sich zu lokalpolitischen Themen wie den Drogenkonsum in Mönchengladbach ein.

Wie stellt er sich seine Zukunft vor? „Mein Hauptaugenmerk wird Tiktok bleiben“, betont er. Als Erkennung dient sein Ausspruch „An alle Gladbacher“, mit dem er fast jedes Video anfängt und das er sich markenrechtlich schützen lassen will. Im Bereich Autoverkauf macht er bereits ein Praktikum. „Dann plane ich, im nächsten Jahr eine Umschulung zum Automobilverkäufer zu machen. Und ich werde, wenn es die Zeit hergibt, auch wieder eine Jugendmannschaft trainieren und meine Trainerlizenz, derzeit die C-Lizenz, erweitern“, erklärt er. Halt findet er bei seiner Frau und seinen vier Kindern, denen er für „Geduld“ und den „Ansporn, nicht wieder in das kriminelle Milieu abzustürzen“ dankt.

Hassan El Hage möchte ein Vorbild sein. Dazu gehört auch, ein offenes Ohr für Jugendliche mit Problemen zu haben, somit will er in den Sozialen Medien für jene erreichbar sein, die das Gespräch mit ihm suchen wollen. Auch seien weitere Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe geplant.