Vom Flüchtling zum Profi – Ex-Zweitligaprofi für die FSV

Seine ersten Schritte im Herrenfußball machte Doumbouya beim MTV Eintracht Celle in der Landes- und Oberliga. Dort spielte er sich für die U23 von Hannover 96 ins Blickfeld, ehe ihm der Sprung in den Profifußball gelang. Für die Niedersachsen absolvierte der Stürmer insgesamt zehn Einsätze in der 2. Bundesliga und erzielte dabei auch einen Treffer.
Anschließend folgten Stationen beim FC Ingolstadt 04 und bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. Zuletzt stand Doumbouya in der Regionalliga West für die Sportfreunde Lotte und den SC Wiedenbrück auf dem Platz.
Der Kontakt zur FSV entstand über ein Probetraining zum Saisonende. „Ich habe ein Probetraining zum Ende der Saison hier in Schöningen bestritten und bin danach mit dem Trainer im Austausch geblieben. Er hat mich überzeugt zu kommen“, erklärt Doumbouya. Besonders die Spielidee und die geplante Rolle hätten ihn gereizt. „Jetzt freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, für die FSV Schöningen auflaufen zu dürfen.“
Erfahrung, Teamgeist und eine besondere Lebensgeschichte
Seinen Weg vom Oberligaspieler zum Zweitligaprofi beschreibt Doumbouya selbst als unerwartet. „Mein Weg hätte ich mir so nie erträumt“, sagt der Angreifer. Bei Hannover habe er von Verletzungen im Profikader profitiert, sei aus der U23 nachgerückt und habe seine Chance genutzt. „Es war eine unbeschreibliche Zeit – mein erstes Tor in der 2. Bundesliga werde ich nie vergessen.“
Sportlich sieht sich der Neuzugang vor allem als mannschaftsdienlichen Stürmer. „Ich bin ein sehr robuster Spieler und agiere vorne gerne als Wandspieler für meine Mitspieler. Den Ball festmachen und weiterleiten – das liegt mir.“ Tore seien wichtig, betont er, „aber für mich kommt zuerst die Arbeit für die Mannschaft“.
Auch persönlich hat der Wechsel eine besondere Bedeutung. „Für mich ist der Schritt nach Schöningen auch ein Schritt zurück in den Norden zur Familie. Meine Familie ist in Celle, dadurch bin ich jetzt wieder näher bei ihnen.“
Besonders eindrucksvoll sind die Worte, mit denen Doumbouya auf seinen bisherigen Lebensweg zurückblickt. „Ich bin 2016 aus Guinea geflüchtet und nach Deutschland gekommen. Ich weiß also, wovon ich spreche. Ich wurde in Celle sehr gut aufgenommen und bin glücklich hier zu sein. Aber das ist alles nicht selbstverständlich.“
Große Versprechungen oder persönliche Torziele formuliert der Angreifer bewusst nicht. Stattdessen stellt er den Teamerfolg in den Mittelpunkt: „Mir ist wichtiger, dass wir als Mannschaft ein gemeinsames Ziel haben und alles dafür tun.“
An die Fans der FSV richtet der Neuzugang bereits eine erste Botschaft: „Schöningen kann sich auf einen offenen und positiven Typen freuen. Ich freue mich einfach sehr hier zu sein und auf die Zeit bei der FSV und in Schöningen.“ Mit dieser Verpflichtung gewinnt die FSV Schöningen nicht nur einen erfahrenen Stürmer, sondern auch eine Persönlichkeit, die auf und neben dem Platz viel erlebt hat.