Vom Flüchtling zum Profi – Ex-Zweitligaprofi für die FSV

Seine ersten Schritte im Herrenfußball machte Doumbouya beim MTV Eintracht Celle in der Landes- und Oberliga. Dort spielte er sich für die U23 von Hannover 96 ins Blickfeld, ehe ihm der Sprung in den Profifußball gelang. Für die Niedersachsen absolvierte der Stürmer insgesamt zehn Einsätze in der 2. Bundesliga und erzielte dabei auch einen Treffer. Anschließend folgten Stationen beim FC Ingolstadt 04 und bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. Zuletzt stand Doumbouya in der Regionalliga West für die Sportfreunde Lotte und den SC Wiedenbrück auf dem Platz.

Der Kontakt zur FSV entstand über ein Probetraining zum Saisonende. „Ich habe ein Probetraining zum Ende der Saison hier in Schöningen bestritten und bin danach mit dem Trainer im Austausch geblieben. Er hat mich überzeugt zu kommen“, erklärt Doumbouya. Besonders die Spielidee und die geplante Rolle hätten ihn gereizt. „Jetzt freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, für die FSV Schöningen auflaufen zu dürfen.“ Erfahrung, Teamgeist und eine besondere Lebensgeschichte Seinen Weg vom Oberligaspieler zum Zweitligaprofi beschreibt Doumbouya selbst als unerwartet. „Mein Weg hätte ich mir so nie erträumt“, sagt der Angreifer. Bei Hannover habe er von Verletzungen im Profikader profitiert, sei aus der U23 nachgerückt und habe seine Chance genutzt. „Es war eine unbeschreibliche Zeit – mein erstes Tor in der 2. Bundesliga werde ich nie vergessen.“