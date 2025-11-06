Vom Fehlstart zum Spitzenreiter: FSV Neunkirchen-Seelscheid in Topform

Der Saisonstart des FSV SW Neunkirchen-Seelscheid lief denkbar schlecht - ein 0:4 gegen den FV Bad Honnef war zu Beginn schwer hinzunehmen für das Team von Cheftrainer Christoph Gerlach. Zeitgleich war es allerdings ein Wachmacher für die Mannschaft, denn in den darauffolgenden neun Partien ging der FSV ganze acht Mal als Sieger vom Platz. Hinzu kam ein Remis am 2. Spieltag. Eine Siegesserie von acht Dreiern brachte Neunkirchen bis auf den ersten Platz.

"Die kontinuierliche Entwicklung in den vergangenen Jahren, mit punktuellen Verstärkungen zu Beginn der Saison aus U-19-Spielern, sowie die hervorragende Arbeit des Trainerteams macht die Mannschaft aktuell stark", sagte Jan-Henrik Heinen, der sportliche Leiter beim Tabellenführer. Ein junger Akteur der mit seinen Leistungen dem Team enorm weiter geholfen hat ist Kjell Simnonia. In der vergangenen Spielzeit war der 19-Jährige noch im Jugendbereich des Landesligisten aktiv - sammelte zeitgleich auch fünf Einsätze für die erste Mannschaft. Zur aktuellen Saison wurde der Angreifer in das Team von Gerlach berufen und überzeugt mit sieben Treffern und sieben Vorlagen in nur zehn Liga-Duellen auf ganzer Linie.

Heinen nannte neben der Entwicklung auch weitere Gründe für den Erfolg: "Nach dem Pokalaus und der deutlichen Auftaktniederlage haben wir uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Der Fokus, in jedem Spiel 100% abzurufen und die Prinzipien umzusetzen, wird aktuell super umgesetzt. Das Team hat einen unglaublichen Spirit entwickelt."

Mit 30 erzielten Toren und nur elf Gegentreffern stellt der FSV sowohl die beste Offensive, als auch die beste Defensive der Liga. Doch die Konkurrenten versuchen immer wieder durch eigene Siege Druck auf den Liga-Primus auszuüben - daher muss Neunkirchen das aktuelle Niveau halten. Heinen zeigte sich allerdings optimistisch im Bezug auf die kommenden Wochen. "Die Qualität ist da und das Selbstbewusstsein ist groß, allerdings wissen wir auch um die Ausgeglichenheit der Liga. Es gilt Woche für Woche die Tugenden und Prinzipien abzurufen, die uns bis jetzt ausgezeichnet haben. Gelingt uns das, werden wir auch weiter erfolgreichen Fußball spielen und Rückschläge meistern können", erklärte der sportliche Leiter.

Nach zehn Spieltagen steht Neunkirchen-Seelscheid mit sechs Punkten Abstand auf die Verfolger SV Grün-Weiss Brauweiler und SC Borussia Lindenthal-Hohenlind an der Spitze. Alle Statistiken sprechen in der aktuellen Spielzeit für den FSV. Auf die Frage, ob sich dadurch die gesteckten Ziele des Vereins geändert haben antwortete Heinen: "Nein, der aktuelle Tabellenplatz hat keine Auswirkungen auf die Ziele. Wir wollen weiter kontinuierlich arbeiten, die Jungs pushen, junge Spieler entwickeln und somit die Entwicklung des Vereins bestätigen."

Diese Entwicklung und die Siegesserie kann Neunkirchen im kommenden Spiel fortsetzen. Dort geht es gegen die Spielvereinigung Flittard, die mit zwei aufeinanderfolgenden Dreiern zum Duell anreist. Ob die Mannschaft von Leiter Heinen den Abstand auf die Konkurrenz gleich halten oder gar vergrößern kann, bleibt abzuwarten.