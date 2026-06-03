Vom FC Remscheid: Finn Belzer kehrt zum FSV Vohwinkel zurück Der FSV Vohwinkel kann einen Rückkehrer begrüßen: Finn Belzer kommt vom FC Remscheid zurück in den Fuchsbau. Für den 25-Jährigen ist es eine Rückkehr an die Stelle, an der seine fußballerische Laufbahn einst begann. von André Nückel · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Rückkehrer Finn Belzer (Mitte) im neuen Trikot. – Foto: FSV

Der FSV Vohwinkel hat einen Zugang mit besonderer Verbindung zum Verein vorgestellt. Finn Belzer wechselt vom FC Remscheid zurück in den Fuchsbau. Für den 25 Jahre alten Außenverteidiger ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, schließlich hatte er als Kind beim FSV mit dem Fußballspielen begonnen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Sportlich bringt Belzer ein klares Profil mit. Der Defensivspieler ist auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar und soll der Viererkette zusätzliche Stabilität, Tempo und Dynamik geben. Der Verein hebt vor allem seine Robustheit, seine Geschwindigkeit, seine Physis und seine hohe Laufbereitschaft hervor. Damit passt Belzer zu einer Mannschaft, die über Einsatz, Intensität und klare Arbeit gegen den Ball kommen will. Auch seine bisherige Laufbahn ist eng mit dem Bergischen Land verbunden. Nach seinen ersten Schritten beim FSV Vohwinkel wechselte Belzer in die Jugend des Wuppertaler SV, wo er insgesamt zehn Jahre ausgebildet wurde. In der U19-Bundesliga führte er den WSV sogar als Kapitän auf das Feld. Anschließend sammelte er beim Cronenberger SC 54 Einsätze in der Oberliga, ehe er für den FC Remscheid 50 Spiele in der Landesliga absolvierte.

Erfahrung und Tempo für die Defensive Für Vohwinkel ist die Rückkehr deshalb nicht nur eine emotionale Personalie, sondern auch eine sportlich sinnvolle Verstärkung. Belzer kennt die Region, bringt höherklassige Erfahrung mit und kann durch seine Dynamik auf der Außenbahn sowohl defensiv als auch im Umschaltspiel helfen. Der Verein freut sich entsprechend über einen Spieler, der sportlich und menschlich gut zum FSV passen soll. Mit seiner Art, Fußball zu arbeiten, seinem Einsatzwillen und seiner Laufstärke verkörpere Belzer Werte, die in Vohwinkel wichtig sind. Nun soll er im Fuchsbau wieder eine prägende Rolle einnehmen.