Vom FC Remscheid: Dominik Heinen wechselt zurück nach Vohwinkel

Dominik Heinen trug bereits in der Oberliga-Saison 2017/18 das Trikot des FSV Vohwinkkle und hinterließ damals wie heute einen bleibenden Eindruck. Seit seinem ersten Engagement im Fuchsbau hat der 28-jährige Mittelfeldspieler eine beeindruckende sportliche Entwicklung genommen: 11 Einsätze in der Regionalliga, 142 Spiele in der Oberliga sowie weitere 140 Partien in der Landesliga machen ihn zu einem der erfahrensten und konstantesten Mittelfeldspieler der Region.
Mit dieser Erfahrung, seinem Spielwitz und seiner außergewöhnlichen Übersicht ist Heini ein echter Spielmacher – ein Spieler, der Begegnungen lenken, prägen und jederzeit entscheiden kann.
Für die sportliche Leitung war schnell klar: Er ist der absolute Wunschspieler für die kommende Saison.
Julian Kanschik, Sportliche Leitung:
„Ich kenne Heini aus unserer gemeinsamen Zeit beim CSC. Wir haben viele Spiele zusammen auf dem Platz gestanden. Ich bin absolut überzeugt von seinen Qualitäten, weiß genau, was er kann – und dass er uns sofort verstärken wird.“
Christian Bialke, Sportdirektor:
„Ich hatte bereits das Vergnügen, Heini in der Oberliga in Cronenberg zu trainieren. Ich freue mich riesig, dass er sich für unseren Weg entschieden hat. Er passt sportlich wie menschlich perfekt zu uns.“