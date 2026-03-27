Vom FC Remscheid: Dominik Heinen wechselt zurück nach Vohwinkel Der FSV Vohwinkel verstärkt sich zur kommenden Saison mit Dominik Heinen vom FC Remscheid. von FSV Vohwinkel · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Dominik Heinen wechselt zurück an den Fuchsbau. – Foto: FSV Vohwinkel

Dominik Heinen trug bereits in der Oberliga-Saison 2017/18 das Trikot des FSV Vohwinkkle und hinterließ damals wie heute einen bleibenden Eindruck. Seit seinem ersten Engagement im Fuchsbau hat der 28-jährige Mittelfeldspieler eine beeindruckende sportliche Entwicklung genommen: 11 Einsätze in der Regionalliga, 142 Spiele in der Oberliga sowie weitere 140 Partien in der Landesliga machen ihn zu einem der erfahrensten und konstantesten Mittelfeldspieler der Region.

Mit dieser Erfahrung, seinem Spielwitz und seiner außergewöhnlichen Übersicht ist Heini ein echter Spielmacher – ein Spieler, der Begegnungen lenken, prägen und jederzeit entscheiden kann. Für die sportliche Leitung war schnell klar: Er ist der absolute Wunschspieler für die kommende Saison.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert FC Remscheid FC Remscheid 15:00 PUSH