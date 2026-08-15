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Vom FC Red Bull Salzburg in die Premier League
Lucas Gourna-Douath wechselt vom FC Red Bull Salzburg fix in die englische Premier League, wo er einen Vertrag bei Hull City unterschrieben hat.
von FC Red Bull Salzburg · Heute, 21:43 Uhr · 0 Leser
Lucas Gourna-Douath unterschreibt bei Hull City – Foto: FC Red Bull Salzburg
Der 23-jährige Franzose stieß im Sommer 2022 von St. Etienne zu den Roten Bullen, wo er letztlich auf 95 Einsätze (2 Tore, 5 Assists) kam. Auch eine Begegnung beim Kooperationsklub FC Liefering ist auf der Einsatzliste zu verbuchen.
Zudem war der Mittelfeldmann im Laufe der vier Jahre Leihspieler bei der AS Roma (Frühjahr 2025, 6 Matches) und bei Le Havre AC (Frühjahr 2026, 15 Spiele). In Zukunft wird Lucas Gourna-Douath fix in der ersten englischen Liga kicken.
Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Gemeinsam mit Lucas haben wir eine Lösung gesucht, die für alle Seiten gut passt. Wir sind froh, dass uns das jetzt mit dem Wechsel zu Hull City geglückt ist. Jetzt wünschen wir ihm bei seinem neuen Klub alles Gute und viel Erfolg!“