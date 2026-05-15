Vom FC Red Bull Salzburg in die Premier League Jannik Schuster wechselt mit der neuen Saison 2026/27 vom FC Red Bull Salzburg nach England und unterschreibt beim Premier League-Klub Brentford FC einen langfristigen Vertrag. von FC Red Bull Salzburg · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser

Youngster Jannik Schuster wechselt zu Brentford FC – Foto: FC Red Bull Salzburg

Der groß gewachsene Verteidiger ist seit Anfang 2020 – also seit sechs Jahren – in Salzburg. Seine Karriere hier begann er in der Red Bull Fußball Akademie, wo er auch fünf Meistertitel feiern konnte.

Im Profibereich sammelte Jannik Schuster erste Einsätze beim Kooperationsklub FC Liefering, für den er in der 2. Liga auf 39 Spiele (2 Tore, 2 Assists) kam. Zudem stand der Tiroler auch in 14 Spielen der UEFA Youth League auf dem Platz.

Am 20. Juni 2024 wechselte Schuster vom FC Liefering zum FC Red Bull Salzburg, etablierte sich zunehmend bei den Roten Bullen und verlässt den Klub jetzt nach 29 Einsätzen (1 Tor, 1 Assist). Für den österreichischen Nachwuchsteamkicker folgt nun der nächste Schritt: Mit dem Wechsel zum Brentford FC wartet ab Sommer die Herausforderung in der englischen Premier League.