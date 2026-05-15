Vom FC Red Bull Salzburg in die Premier League

Der groß gewachsene Verteidiger ist seit Anfang 2020 – also seit sechs Jahren – in Salzburg. Seine Karriere hier begann er in der Red Bull Fußball Akademie, wo er auch fünf Meistertitel feiern konnte.
Im Profibereich sammelte Jannik Schuster erste Einsätze beim Kooperationsklub FC Liefering, für den er in der 2. Liga auf 39 Spiele (2 Tore, 2 Assists) kam. Zudem stand der Tiroler auch in 14 Spielen der UEFA Youth League auf dem Platz.
Am 20. Juni 2024 wechselte Schuster vom FC Liefering zum FC Red Bull Salzburg, etablierte sich zunehmend bei den Roten Bullen und verlässt den Klub jetzt nach 29 Einsätzen (1 Tor, 1 Assist).
Für den österreichischen Nachwuchsteamkicker folgt nun der nächste Schritt: Mit dem Wechsel zum Brentford FC wartet ab Sommer die Herausforderung in der englischen Premier League.
Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen: „Der Sprung in die Premier League ist für Jannik ein besonderer und großartiger nächster Karriereschritt auf seinem Weg. Er hat sich bei uns über die Jahre sehr gut entwickelt und bringt mit seiner Robustheit gute Voraussetzungen mit, um sich auch in England durchzusetzen. Wir wünschen ihm dafür viel Erfolg, Gesundheit und alles Gute!“
Jannik Schuster: „Ich bin dem FC Red Bull Salzburg extrem dankbar für die letzten sechs Jahre. Der Klub hat mir großes Vertrauen geschenkt und mich sportlich wie auch menschlich enorm weitergebracht. Ich durfte hier täglich auf höchstem Niveau lernen und viele besondere Momente erleben. Gleichzeitig war es mir wichtig, neben dem Fußball meine Matura positiv abzuschließen. Ein großer Dank gilt meinen Mitspielern, allen Trainern, den Mitarbeitern im Klub und den Fans. Ohne Salzburg wäre dieser Schritt in die Premier League nicht möglich gewesen.“