Vom FC Red Bull Salzburg in die J.League Takumu Kawamura wechselt vom FC Red Bull Salzburg zurück in seine Heimat Japan und spielt wieder für den Erstligisten Sanfrecce Hiroshima. von FC Red Bull Salzburg · Heute, 16:26 Uhr · 0 Leser

Takumu Kawamura kehrt nach Japan zurück und spielt wieder für Sanfrecce – Foto: FC Red Bull Salzburg

Von dort war der 26-jährige japanische Mittelfeldmann im Sommer 2024 nach Salzburg gekommen. In den folgenden zwei Saisonen konnte Kawamura aufgrund mehrerer Verletzungen lediglich acht Matches absolvieren.