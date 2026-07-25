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Vom FC Red Bull Salzburg in die J.League
Takumu Kawamura wechselt vom FC Red Bull Salzburg zurück in seine Heimat Japan und spielt wieder für den Erstligisten Sanfrecce Hiroshima.
von FC Red Bull Salzburg · Heute, 16:26 Uhr · 0 Leser
Takumu Kawamura kehrt nach Japan zurück und spielt wieder für Sanfrecce – Foto: FC Red Bull Salzburg
Von dort war der 26-jährige japanische Mittelfeldmann im Sommer 2024 nach Salzburg gekommen. In den folgenden zwei Saisonen konnte Kawamura aufgrund mehrerer Verletzungen lediglich acht Matches absolvieren.
Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Takumu Kawamura hatte bei uns aufgrund verschiedener Umstände keine einfache Zeit und kam leider zu sehr wenigen Spieleinsätzen. Die laufende Vorbereitung hat er ohne Probleme absolviert und wechselt nun in guter körperlicher Verfassung zu seinem Ex-Klub zurück. Dabei wünschen wir ihm alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg!“