Vom FC Liverpool über die 3. Liga zu den Stuttgarter Kickers

Ausbildung in Hoffenheim

Melkamu wurde in der Jugend der TSG Hoffenheim ausgebildet, ehe er zur Saison 2020/21 zum FC Liverpool wechselte. Dort sammelte er vor allem in den U-Mannschaften Spielpraxis. Im vergangenen Jahr wechselte der Kickers-Neuzugang zur Zweitvertretung von Hannover 96, für die er auf insgesamt 24 Drittliga-Einsätze kommt.

„Melkamu bringt Eigenschaften mit, die unserer Offensive allgemein weiterhelfen werden. Er gibt uns zusätzliche Variabilität und wird mit seiner Dynamik und Schnelligkeit seine Impulse setzen“, sagt unser Cheftrainer Marco Wildersinn.

Weitere Verstärkung für die Offensive

„Wir freuen uns mit Melkamu einen weiteren jungen und flexibel einsetzbaren Spieler für unsere Mannschaft gewonnen zu haben“, sagt Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport. „Er erfüllt das Profil, nach dem wir gesucht haben. Deshalb sind wir froh ihn jetzt bei uns zu haben.“

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. In meiner Jugend bei Hoffenheim habe ich häufig gegen die Kickers gespielt und war deshalb schon ein paar Mal auf der Waldau zu Gast. Jetzt freue ich mich umso mehr darüber hier Heimspiele für die Kickers bestreiten zu dürfen“, sagt unser Neuzugang selbst.

+++

So sehen die ersten drei Spieltage der Saison 2025/2026 in der Regionalliga Südwest aus:

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - FSV Frankfurt

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - SC Freiburg II

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Eintracht Trier 05

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - KSV Hessen Kassel

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC-Astoria Walldorf

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - Kickers Offenbach

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSG Balingen

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - TSV Schott Mainz

So., 03.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Stuttgarter Kickers



2. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - Bayern Alzenau

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SGV Freiberg

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bahlinger SC

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSG Balingen - TSV Steinbach Haiger

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen

So., 10.08.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - FC 08 Homburg



3. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - TSV Schott Mainz

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC-Astoria Walldorf

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSG Balingen

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - SC Freiburg II

So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Eintracht Trier 05

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - KSV Hessen Kassel

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FSV Frankfurt

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC 08 Homburg - Bahlinger SC