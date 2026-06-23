Vom FC Bayern nach Regensburg: SSV Jahn holt jungen Keeper Der zuletzt an den SSV Ulm verliehene Max Schmitt komplettiert das Torwartteam des Jahn für die neue Drittliga-Saison von Florian Würthele · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser

Neuer Torhüter für den SSV Jahn Regensburg: Max Schmitt. – Foto: Imago/foto2press

Beim SSV Jahn steht das Torwart-Trio für die kommende Drittliga-Saison! Was die Spatzen schon von den Dächern pfiffen, machen die Regensburger am Dienstagnachmittag publik: Max Schmitt wechselt vom FC Bayern München in die Oberpfalz. Zuletzt war der 20-jährige Torhüter leihweise beim SSV Ulm aktiv und sammelte bei den Spatzen erste Drittliga-Erfahrung. Der gebürtige Münchner, der 2023 mit deutschen U17-Nationalmannschaft Welt- und Europameister wurde, unterzeichnete beim Jahn einen Zweijahresvertrag bis Juni 2028.

Vergangene Woche schloss sich bereits HSV-Leihgabe Hannes Herrmann dem SSV Jahn an und gesellte sich zu Alexander Weidinger. Mit Max Schmitt kommt nun ein weiterer Keeper. Regensburgs Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt in einer entsprechenden Pressmeldung folgendes über diesen Transfer: „Max hat trotz seines jüngeren Alters schon wertvolle Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Er hat mehrere Jugend-Nationalteams durchlaufen, dort tolle Erfolge gefeiert und hat eine hervorragende Ausbildung beim FC Bayern München genossen. Max hat definitiv das Potenzial, in Regensburg seinen nächsten Karriereschritt zu gehen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir Max für einen Weg beim Jahn überzeugen konnten.“



Max Schmitt selbst freut sich auf die Herausforderung in Regensburg und sagt zu seinem Wechsel: „Ich habe bereits einen Eindruck von der Stadt gewinnen können und kann es kaum abwarten für den SSV Jahn aufzulaufen. Mich hat das professionelle Umfeld und die Bedingungen vor Ort, sei es im Trainingszentrum oder im Jahnstadion Regensburg, überzeugt. Ich freue mich, die Mannschaft kennenzulernen und loszulegen.“





Der junge Schlussmann durchlief seit 2017 die Ausbildung und Nachwuchsteams beim FC Bayern. Für das Regionalliga-Team hütete Schmitt 25 Mal den Kasten und stand auch bei den Profis des Rekordmeisters mehrfach im Kader. Beim SSV Ulm 1846, wo er 2025/26 den Sprung in die 3. Liga machte, kam der 20-Jährige auf elf Einsätze. Der U17-Welt- und Europameister von 2023 kann ebenfalls auf eine bisher erfolgreiche Bilanz in den Junioren-Nationalteams des DFB blicken. Im Juni 2025 war er zudem gemeinsam mit Jahn-Verteidiger Leopold Wurm bei der U19-Europameisterschaft nominiert.