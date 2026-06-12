Vom FC Basel zu den Roten Bullen

Der 28-jährige Linksverteidiger Dominik Schmid unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg. – Foto: RB Salzburg

Dominik Schmid kann bisher auf eine sehr umfangreiche Laufbahn in seinem Heimatland verweisen. 134 Einsätze für seinen Stammklub FC Basel (mit zwei Meistertiteln und einem Cup-Erfolg), wo er zuletzt auch Vize-Kapitän war, 107 Matches bei den Grasshoppers, 40 Spiele beim FC Wil und 24 Auftritte für Lausanne-Sport zeugen von jeder Menge Erfahrung und Stabilität. Einsatzwille und Offensivgeist sind weitere Attribute des Neo-Salzburgers, der fortan mit der Rückennummer 31 auflaufen wird.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen: „Mit Dominik Schmid haben wir einen Spieler mit viel Erfahrung und fußballerischer Qualität zu uns geholt. Einen ersten Eindruck konnten wir ja bereits im Europa League-Match im vergangenen Jänner gegen Basel gewinnen, wo er durch seine offensive Ausrichtung, aber gleichzeitig auch durch defensive Stabilität beeindruckt hat. Mit ihm haben wir einen potenziellen Führungsspieler geholt, was auch unseren vielen jungen Talenten in der Mannschaft guttun wird.“



Dominik Schmid: „Weil es mein erstes Engagement im Ausland ist, ist dieser Wechsel für mich ein großer Karriereschritt. Und darauf freue ich mich sehr! Die letzten Tage waren recht turbulent, es ging am Ende dann doch alles sehr schnell. Entscheidend waren für mich die Gespräche mit Marcus Mann, der mir die Ziele mit dem FC Red Bull Salzburg sehr genau geschildert hat. Ich weiß, dass ich in eine sehr junge Mannschaft komme, in der mein Leadership – auf dem Platz und auch abseits davon – gefragt ist. Das ist für mich eine sehr reizvolle Aufgabe.“