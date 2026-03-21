Vom FC Amberg zu PiPo: Abdihodzic wird spielender Co

Begibt sich beim FC Amberg auf Abschiedstour: Jasmin Abdihodzic (Mitte). – Foto: Jonas Löffler

Landesliga-Anwärter FC Amberg muss ab Sommer ohne die Dienste von Jasmin Abdihodzic auskommen. Vorrangig aus zeitlich-beruflichen Gründen verlässt der 30-jährige Verteidiger den FCA am Ende dieser Saison. Wobei Abdihodzic, der auch schon für Donaustauf, Fortuna Regensburg und die SpVgg SV Weiden spielte, bereits in der Restrückrunde nur noch sehr sporadisch einsatzfähig sein wird. Zur kommenden Saison nimmt der Bosnier eine neue Aufgabe an. Er schließt sich dem aktuellen Kreisliga-Letzten ATSV Pirkensee-Ponholz an und fungiert bei „PiPo“ künftig als spielender Co-Trainer. Den Transfer bestätigten beide Vereine gegenüber FuPa.

Nach zwei Spielzeiten heißt es für „Jasko“ Abdihodzic Abschiednehmen vom FC Amberg. Bislang stand der Abwehrmann für die Schwarzgelben in 26 Punktspielen auf dem Feld – davon elf in der vergangenen Landesliga-Saison und 15 in der laufenden Bezirksliga-Runde. „Beruflich bedingt musste Jasi zuletzt schon kürzertreten – umso mehr: Danke für deinen Einsatz in der Abwehr, für deine Zeit bei uns und für alles, was du fürs Team reingehauen hast. Für deinen nächsten Schritt und den neuen Verein wünschen wir dir alles Gute, Jasi“, schreibt der FC Amberg auf seinen sozialen Kanälen. „Neben der Fahrstrecke an sich hat er einen zeitaufwendigen Job. Arbeitsbedingt wird er schon in der Restrückrunde kürzertreten und nicht mehr viele Spiele bestreiten“, informiert der Sportliche Leiter Roman Reinhardt auf Nachfrage.



Im Lager des ATSV Pirkensee-Ponholz darf man sich auf einen – auch höherklassig – erfahrenen Verteidiger freuen, der nächste Saison als Abwehrchef vorangehen soll in der Mannschaft. Zudem wird Abdihodzic als spielender Co-Trainer dann einem anderen Bosnier zur Seite stehen: Admir Hodzic, der künftige Cheftrainer von PiPo. Abdihodzic hat dem aktuellen Tabellenletzten der Kreisliga 1 Regensburg ligaunabhängig zugesagt. In der Restrunde bedarf es eines Kraftaktes, damit der Klassenerhalt (über die Relegation) doch noch realisiert werden kann. „Die sportliche Lage ist einigermaßen verfahren. Trotzdem schreiben wir es nicht komplett ab und schenken nichts her“, sagte ATSV-Abteilungsleiter Tobias Schiller zuletzt. Eine separate Vorstellung von Abdihodzic bei PiPo folgt gesondert.