Die Nachwuchsförderung ist Jürgen Thiels Credo.
Vom Fast-Absteiger zum Tabellenführer

B 15: Im Heckenland wird wieder erfolgreicher Fußball geboten. Trainer Jürgen Thiel nennt die Gründe dafür.

Hätten sie bei der SG Heckenland Niersbach vor anderthalb Jahren gesagt bekommen, dass sie im Oktober 2025 an der Tabellenspitze der Kreisliga B 15 stehen, hätten sie darüber wohl nur ungläubig den Kopf geschüttelt. Am Ende der Saison 2023/24 war die SG generell schon abgestiegen. Aufgrund von Rückzügen einiger Teams durfte man aber dann doch drinbleiben.

„Ich bin komplett zufrieden mit der aktuellen Lage. Die spielerischen Leistungen sowie die Arbeit drumherum schreiten gut voran‘‘, erzählt Trainer Jürgen Thiel. Er übernahm die SG Heckenland nach dem vermeintlichen Abstieg. Seitdem arbeitet er mit dem Team daran, technisch besser zu werden und mehr Fußball miteinander zu spielen anstatt lange Bälle nach vorne zu schlagen.

