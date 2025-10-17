Vom Fast-Absteiger zum Tabellenführer

Hätten sie bei der SG Heckenland Niersbach vor anderthalb Jahren gesagt bekommen, dass sie im Oktober 2025 an der Tabellenspitze der Kreisliga B 15 stehen, hätten sie darüber wohl nur ungläubig den Kopf geschüttelt. Am Ende der Saison 2023/24 war die SG generell schon abgestiegen. Aufgrund von Rückzügen einiger Teams durfte man aber dann doch drinbleiben.