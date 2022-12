Vom Fast-Absteiger zum Spitzenteam: Die spektakuläre Stern-Hinrunde

Der Phönix ist aus seiner Asche gestiegen. Unter der Regie des neuen Trainers Tuna Tözge gelang es sogar, die starke Rückrunde der Vorsaison nochmals um zwei Zähler zu übertreffen – nebenbei in nur 16 statt vormals 17 Partien pro Halbserie. Zufall? Wohl kaum.

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Vor genau einem Jahr stand der 1.FC Stern mit mickrigen 12 Punkten als Drittletzter mit dem Rücken zur Wand. Dieses Weihnachtsfest verbringen die Mögglinger als Tabellendritter in der Spitzengruppe. Ein Märchen? Nein, eher der Lohn für harte Arbeit.

Mit neun Siegen, drei Unentschieden und nur drei Niederlagen ist der Stern „mehr als im Soll“, wie Helmut Pfeifer sagt. Der Sportvorstand findet viele lobende Worte für das Team und seinen Dirigenten: „Nach dem zurückliegenden Seuchenjahr war erst einmal der Nichtabstieg unser Ziel. Doch wir haben schnell erkannt, dass wir damit keine Probleme haben werden. Wichtig ist mir, dass ich die klare Handschrift des Trainers erkenne. Die Mannschaft setzt genau um, was er will. Tuna hat den Hebel in der Abwehr richtig angesetzt.“