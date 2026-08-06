Vom ETV II zum Escheburger SV: Elgamal sucht den Spaß Der Escheburger SV hat einen weiteren Zugang vorgestellt. Hamza Mohamed Mahmoud Elgamal kommt vom Eimsbütteler TV II - und erklärt offen, warum er den Schritt zum ESV gewählt hat. von red · Gestern, 13:45 Uhr · 0 Leser

Neuigkeiten vom ESV. – Foto: red/KI

Der Escheburger SV hat vor dem Pflichtspielstart im LOTTO-Verbandspokal Hamburg einen weiteren Zugang für die 1. Herren bekanntgegeben. Hamza Mohamed Mahmoud Elgamal wechselt vom Eimsbütteler TV II an den Stubbenberg. Der ETV II spielte zuletzt in der Landesliga, nun geht Elgamal beim ESV in der Bezirksliga Hamburg West - 1 einen neuen Weg.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Escheburg kommt der Transfer kurz vor einem reizvollen Auftakt. Am Freitag, 7. August, empfängt der ESV um 19.45 Uhr Concordia Hamburg im Verbandspokal. Gegen den Oberligisten ist Escheburg klarer Außenseiter - bekommt aber direkt eine große Bühne, um sich mit neuem Gesicht zu zeigen. Elgamal erklärt seinen Wechsel offen In den Vereinsmedien beschreibt Elgamal sehr persönlich, warum er sich für den Escheburger SV entschieden hat. „Ich bin zum ESV gewechselt, weil ich wieder mehr Spaß am Fußball haben möchte, gemeinsam mit meinen Freunden spielen und dabei neue Freundschaften aufbauen will“, sagt er.

Besonders interessant ist der Blick zurück auf seine Zeit beim ETV. Nach der „leistungsorientierten Zeit beim ETV“ habe er nicht mehr ständig das Gefühl haben wollen, sich beim Trainer beweisen zu müssen oder auf die Chance zu hoffen, höher zu spielen. Er habe eine Veränderung gesucht, „bei der der Spaß am Fußball wieder im Vordergrund steht - und genau das habe ich beim ESV gefunden“. Damit passt der Wechsel auch zur Ansprache des Vereins. Der ESV hebt hervor, dass Elgamal nicht nur sportlich, sondern auch menschlich zum Team und zur Philosophie passe.