Vom ETSV zu Altona 93: Meister-Gespann kommt

Wird Altona-Trainer: Jan-Philipp Rose. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Altona 93 hat nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord eine richtungsweisende Personalentscheidung getroffen: Jan-Philipp Rose und Hubertus Reinecke übernehmen zur neuen Saison das Traineramt beim AFC. Das Duo kommt vom ETSV Hamburg, mit dem es gerade die Meisterschaft in der Oberliga Hamburg gefeiert hat.

Rose blickt mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe. Gegenüber Transfermarkt sagte er: „Ich hatte schon bei den ersten Gesprächen sofort ein richtig gutes Bauchgefühl und freue mich total auf die neue Aufgabe und Herausforderung.“

Damit setzt Altona auf ein Gespann, das die Liga nicht nur kennt, sondern sie in dieser Saison sportlich geprägt hat. Der ETSV wurde Meister, musste wegen des Verzichts auf die Regionalliga-Lizenz aber auf den Aufstieg verzichten und stellt sich im Sommer komplett neu auf . Rose und Reinecke wechseln nun zu einem Klub, der seine Rückkehr in die Regionalliga klar ins Visier nimmt.

Diese Aussage passt zur Erwartungshaltung rund um Altona 93. Der Klub will den Abstieg offenbar nicht als längere Zäsur verstanden wissen, sondern als Ausgangspunkt für einen direkten Neustart mit klarer Aufstiegsambition.

Für den AFC ist die Verpflichtung ein klares Signal. Nach dem Abstieg soll der Blick schnell wieder nach oben gehen. Präsident Ragnar Törber formulierte ebenfalls bei TM das Ziel deutlich: „Wir werden jetzt sofort wieder angreifen und wollen nächstes Jahr wieder Regio spielen! Da muss man dann halt zwölf Monate warten - und dann geht es weiter.“

Mehr als 50 Bewerbungen - Entscheidung für Meister-Gespann

Nach Angaben rund um die Trainerfindung soll es mehr als 50 Bewerbungen gegeben haben. Die Entscheidung fiel am Ende auf Rose und Reinecke - und damit auf ein Duo, das gerade bewiesen hat, wie man in der Oberliga Hamburg eine Spitzenmannschaft formt.

Beim ETSV arbeiteten beide mit einer hochkarätig besetzten Mannschaft, die offensiv Maßstäbe setzte und am Ende Meister wurde. Gleichzeitig war die Saison durch viele Nebengeräusche geprägt: Sponsorenprobleme, der Verzicht auf die Regionalliga-Lizenz und der angekündigte Umbruch im Sommer begleiteten den sportlichen Erfolg. Dass die Mannschaft trotzdem den Titel holte, spricht auch für die Arbeit des Trainerteams.

Folgt auch der eine oder andere Spieler?

Spannend wird nun, wie sich der Kader von Altona 93 entwickelt. Beim ETSV bricht die Meistermannschaft im Sommer auseinander, zahlreiche Leistungsträger werden sich neu orientieren. Es wäre daher naheliegend, dass auch Spieler aus dem erfolgreichen ETSV-Kader in den Überlegungen des AFC eine Rolle spielen könnten - erst recht, weil sie Rose und Reinecke kennen und unter diesem Trainerteam Meister wurden.

Namen wie Erolind Krasniqi, der mit 48 Toren und 20 Vorlagen eine historische Oberliga-Saison gespielt hat, werden in Hamburg zwangsläufig aufmerksam verfolgt. Ob es tatsächlich zu Wechseln zum Absteiger kommt, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Die Personalie Rose/Reinecke macht Altona 93 für Spieler mit Aufstiegsambitionen noch einmal interessanter.

Altona will den direkten Weg zurück

Mit Rose und Reinecke beginnt beim AFC ein neues Kapitel, das von Beginn an unter einem klaren Anspruch steht. Altona will nicht lange in der Oberliga bleiben, sondern möglichst schnell zurück in die Regionalliga Nord. Dafür braucht es eine starke Mannschaft, klare Strukturen und ein Trainerteam, das den Aufstiegskampf kennt.

Genau diese Erfahrung bringt das neue Gespann mit. Beim ETSV haben Rose und Reinecke den sportlichen Beweis geliefert. Nun sollen sie diesen Weg bei Altona 93 fortsetzen - diesmal mit dem Ziel, nicht nur Meister zu werden, sondern den Schritt in die Regionalliga auch tatsächlich zu gehen.

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