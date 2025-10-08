– Foto: Alfred Brumbauer

Vom einen Simbach zum nächsten - Remis gegen ASCK Simbach Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West FC Simbach ATSV Kelheim

Der ATSV Kelheim kam nach sechs Siegen in Serie zuhause gegen den ASCK Simbach nicht über ein 2:2 hinaus. Während der ATSV in dieser Saison oft früh in Führung ging, gab es diesmal eine eiskalte Dusche. Bereits in der 4. und 8. Minute schlugen die Gäste doppelt zu – beide Tore nach ähnlichem Muster. Der ATSV war aufgerückt, Simbach kam hinter die Kette und spielte es mit den beiden Torschützen Grobauer und Hofinger sauber aus. Der ATSV musste sich kurz sammeln, übernahm dann aber klar das Kommando. Simbach verteidigte tief und warf sich in jeden Ball, während Kelheim ununterbrochen anlief. Immer wieder scheiterten die Gimmicks an einem Bein dazwischen oder am stark aufgelegten Keeper Zeiler. Kurz vor der Pause gelang dann der Anschlusstreffer: Nach einer Flanke von Schandri netzte Kamil Hein aus kurzer Distanz.

Nach Wiederanpfiff bot sich das gleiche Bild. Der ATSV drückte, Simbach stand stief. Viele Topchancen wie von Hein, Merkl und Riegelsberger blieben ungenutzt. In der 80. Minute sorgte Salah Ettalii schließlich für den hochverdienten Ausgleich, als er den Ball aus 20 Metern sehenswert ins Eck schlenzte. Trotz viel betriebenen Aufwands reichte es in der Schlussphase nicht mehr zum Siegtreffer. So muss sich der ATSV vorwerfen, die Anfangsphase komplett verschlafen und zwei Punkte liegen gelassen zu haben. Mit nun 33 Punkten bleibt man aber an der Tabellenspitze.