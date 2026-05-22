Vom Druck, gewinnen zu müssen Sechs Mannschaften sind noch abstiegsbedroht von Matthias B�hr · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jasmin Rechel

Bergstraße. In der A-Liga Bergstraße sind zwei Spieltage vor Schluss noch sechs Mannschaften vom Abstieg bedroht. Der TSV Hambach (15., 24 Punkte) und der SC Rodau (14., 24) treffen im direkten Duell ebenso aufeinander wie der SV/BSC Mörlenbach (11., 27 Punkte) und der TV Lampertheim (10., 28). Außerdem sind noch die TSV Auerbach II (13., 25) sowie die SG Hammelbach/Scharbach (12., 26) in den Kampf um den Ligaverbleib involviert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:15 Uhr SG Hammelbach/Scharbach SG HaScha TG Jahn Trösel TG Trösel 15:15 PUSH Dabei hat Hammelbach/Scharbach mit dem Tabellendritten TG Jahn Trösel eine schwere Aufgabe vor der Brust. „Trösel hat eine sehr gute Mannschaft, die uns das Leben schwer machen wird. Wir müssen aber einfach dagegenhalten und auf ein gutes Ergebnis hoffen“, geht Oliver Zeug, der Trainer der SG, voller Motivation und Konzentration in die so wichtige Begegnung. „Ein Sieg ist Pflicht, und da hoffe ich in unserem letzten Heimspiel der Saison auch ein wenig auf die Unterstützung von außen“, so Zeug. Bei den Überwäldern ist die personelle Situation weiter angespannt. „Ich hoffe, dass einige angeschlagene Spieler zurückkehren. Ungeachtet dessen müssen einige auf die Zähne beißen“, baut Zeug auf die Zähigkeit einzelner Akteure mit Vorbildcharakter.

TV Lampertheim ist zuversichtlich Der TV Lampertheim trauert noch der 2:4-Heimniederlage gegen die TSV Auerbach II hinterher. „Wir haben es leider versäumt, den Klassenerhalt perfekt zu machen. Leider war unsere Niederlage hochverdient“, sagt der scheidende Trainer Ümit Erdem. Nun aber wolle seine Elf im Mörlenbacher Weschnitztalstadion Versäumtes nachholen. „Wir haben weiterhin eine gute Möglichkeit, und ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, so Erdem. Dass die Mörlenbacher Fußball spielen können, mussten die Lampertheimer Turner schon Anfang November anerkennen, als sie zu Hause mit 1:2 unterlagen. Personell sieht es im Lager des TVL nicht so gut aus, denn einige Spieler haben sich zum Kurzurlaub über Pfingsten abgemeldet. „Wir wollten die Begegnung absagen. Aber die Mörlenbacher haben nicht zugestimmt“, bedauert Erdem.

Nach der 1:5-Niederlage bei der Sportvereinigung Affolterbach sitzt die Enttäuschung im Mörlenbacher Lager tief. „Aber wir haben es immer noch selbst in der Hand, müssen aber gegen Lampertheim gewinnen“, fordert Trainer Torsten Bartmann. Der will das Spiel defensiv angehen und auf mögliche Lampertheimer Fehler warten. „Der Druck ist zwar mehr auf unserer Seite. Aber auch Lampertheim ist noch nicht durch“, sieht er der Begegnung voller Spannung entgegen. Während hinter Jakob Hepp ein Fragezeichen steht, fällt Domenik Kissler verletzungsbedingt aus.

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