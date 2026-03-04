Vom Chefcoach in der Landesliga ins Trainerteam eines Regionalligisten

– Foto: BFC Dynamo

Seit dem Sommer hat Maik Aumann nicht mehr an der Seitenlinie gestanden. Noch vor dem Saisonstart war der inzwischen 39-Jährige von seinem Posten beim FSV Saxonia Tangermünde, dem Vizemeister der Vorsaison in der LOTTO-Landesliga Nord, zurückgetreten. Dem Vernehmen nach, weil sich die Ambitionen des Vereins und des Trainers nicht deckten. Nun hat Aumann einen neuen Posten gefunden.

Aus der Landesliga geht es für den UEFA-A-Lizenz-Inhaber in die Regionalliga Nordost. Mit sofortiger Wirkung ergänzt Aumann das Trainerteam des BFC Dynamo. In der Hauptstadt assistiert der gebürtige Brandenburger dem i m Dezember zum Chefcoach beförderten Sven Körner als Co-Trainer. Beide standen beim 1. FC Lok Stendal zu aktiven Tagen bereits gemeinsam im Kader (2010-2013) und kennen sich seitdem gut. Nun stehen sie gemeinsam in der Regionalliga an der Seitenlinie. Zum FuPa-Profil:

"Ich möchte dem Verein und vor allem auch dem Trainerteam in dieser schwierigen Situation helfen, die Saison bestmöglich zu Ende zu bringen", sagte Aumann in einem Vorstellungsvideo auf den Vereinskanälen des BFC. "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und werde alles in die Waagschale werfen, um zu helfen", ergänzte der 39-Jährige, der sich "als zusätzliche Unterstützung im Trainerteam" sieht.

Klassenerhalt in der Regionalliga ist oberste Priorität

Für Maik Aumann ist es gewiss der größte Schritt seiner bisherigen Trainerlaufbahn. Vor seinem Wechsel nach Tangermünde im Dezember 2023 hatte er vier Jahre lang die BSG Stahl Brandenburg gecoacht. In den Amateurspielklassen coachte er stets sehr ambitioniert. "Jetzt wage ich den Sprung zum Regionalligisten, zum BFC", sagte Aumann.