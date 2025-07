Vom Chef- zum Co-Trainer - ganz bewusst

Er war bereits Cheftrainer eines Kreisligisten, hat sich dann aber ganz bewusst für die Rolle als Co-Trainer entschieden, obwohl ihm Angebote als verantwortlicher Coach vorlagen. Chris Bothe wechselte zur Saison 2024/25 zum Bezirksligisten TV Meckelfeld und steht inzwischen zusammen mit Cheftrainer Michel Welke beim TSV Elstorf an der Seitenlinie, ebenfalls in der Bezirksliga. In unserer Rubrik „Drei Fragen an…“ erklärt Bothe, warum er sich ganz bewusst für die Rolle des Co-Trainers entschieden hat, wie es zum gemeinsamen Wechsel nach Elstorf kam und welche Ziele er für die Zukunft verfolgt.

Ich habe mich auch aus dem Grund dafür entschieden, erstmal als Co-Trainer weiterzumachen, um mich als Trainer selbst weiterzuentwickeln und dazuzulernen und da kann man als Co-Trainer von dem besten Trainer aus dem Landkreis, denke ich, am meisten lernen. Ich habe jetzt schon sehr viel von Michel gelernt, sein Fachwissen ist einfach unglaublich und auch menschlich ist er einfach ein super Typ! Ich hatte so auch die Chance, mich neben der Co-Trainer Tätigkeit auf die C-Lizenz zu konzentrieren, die ich im März abgeschlossen habe.



Zu Beginn dieser Saison hat Michel Welke das Traineramt von Hartmut Mattfeldt beim TSV Elstorf übernommen. Du bist gemeinsam mit ihm dorthin gewechselt. Wie kam es dazu, dass du mit ihm mitgegangen bist?

In den Gesprächen vor der Saison hatte Michel zu mir bereits gesagt, dass er sich im Winter zum ersten Mal nach fünf Jahren etwas von anderen Vereinen anhören wolle. Als er sich im Winter dann mit Elstorf einig war, fragte er mich, ob ich ihn begleiten würde. Da es mir in dem halben Jahr schon so viel Spaß gemacht hat, mit Michel zusammenzuarbeiten und ich auch sehr gerne noch weiterhin an seiner Seite bleiben wollte, brauchte ich gar nicht lange überlegen und habe mich sehr schnell dazu entschieden, den Weg mit Michel weiterzugehen und möchte die erfolgreiche Zusammenarbeit beim TSV fortsetzen. Außerdem finde ich das Projekt beim TSV Elstorf sehr spannend.





Wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren? Reizt dich die Rolle als Cheftrainer weiterhin und kannst du dir vorstellen, mittelfristig wieder ein eigenes Team zu übernehmen?

So weit in die Zukunft zu schauen ist immer schwierig, gerade weil ich vor drei Wochen erst eine neue Aufgabe angefangen habe. Fußball ist meine große Leidenschaft, kann sein, dass es mich irgendwann wieder reizt Cheftrainer zu sein, es kann aber auch sein, dass man irgendwann eine andere Tätigkeit im Fußball macht, wer weiß wie es kommt. Jetzt denke ich aber gar nicht daran, was in fünf Jahren ist.

Für mich zählt nur der TSV Elstorf, ich habe sehr viel Lust dort etwas Neues mit aufzubauen. Aktuell bin ich sehr glücklich mit meiner Position, ich spüre ein riesen Vertrauen von Michel und sowas ist mir auch immer sehr wichtig. Ich freue mich, in so einem tollen Verein mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Das familiäre Umfeld beim TSV gefällt mir auch sehr gut und auch das Miteinander wird dort großgeschrieben.

Mein persönliches nächstes Ziel ist die B-Lizenz und ein eventuelles Studium im Bereich der Spielanalyse.