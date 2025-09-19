Das ist Lisa van der Linde. – Foto: Barthel-Fotografie

Vom Café auf den Platz: Lisa van der Linde geht in die Offensive Noch serviert Lisa van der Linde warme Getränke. Aber sie träumt von einer Laufbahn als Profispielerin und ist deshalb zum VfR Warbeyen gewechselt.

Dass der VfR Warbeyen in der Zweiten Bundesliga der Frauen auf deutlich stabilere Defensivreihen treffen würde als noch in der Regionalliga, war zu erwarten. In der zweithöchsten Spielklasse wird im Angriffsdrittel wesentlich mehr Gegenwehr geleistet. Das bekam der Neuling auch in den ersten vier Saisonspielen deutlich zu spüren.

Drei Tore hat der Aufsteiger bisher erzielt. Eins davon aus dem laufenden Spiel heraus und ein weiteres per Strafstoß. Dazu gesellt sich ein Eigentor des Gegners im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Im Auftaktspiel gegen den VfL Bochum hatte sich der VfR kaum Chancen erspielt, beim jüngsten 0:8 gegen den SV Meppen wollte der Ball schlichtweg nicht ins Tor. Gelegenheiten, das bittere Resultat ein wenig aufzuhübschen, waren jedenfalls da. Eine, die möglicherweise mehr Variabilität ins Warbeyener Offensivspiel bringen kann, ist Lisa van der Linde. Die talentierte junge Mittelfeldspielerin schloss sich dem VfR Warbeyen in der Sommerpause vom niederländischen Zweitligisten SV Saestum an. Sandro Scuderi sieht in der 18-jährigen Niederländerin, die beim Auswärtsspiel in Meppen auf ihre ersten Zweitliga-Minuten kam, eine Perspektivspielerin. „Sie bringt eine gute Körperlichkeit mit, kann den Ball gut festmachen und für uns noch sehr wichtig werden. Sie möchte sich bei uns weiterentwickeln“, sagt der VfR-Trainer. Tolle Chance in Warbeyen

Van der Linde selbst ist über den Wechsel an den Duvenpoll sehr glücklich. Aber auch ein wenig Nervosität schwingt angesichts der neuen Herausforderung bei ihr mit. „Ich habe in der Vorbereitung dreimal mit der Mannschaft trainiert, ehe sie mir gesagt haben, dass sie mich verpflichten wollen. Ich bin sehr dankbar, dass man auf meine Unterstützung zählt. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr aufgeregt, weil es etwas ganz Neues für mich ist, in Deutschland zu spielen“, sagt die 18-Jährige. Ihre bisherige Fußball-Laufbahn führte Lisa van der Linde in die U21-Auswahl von Excelsior Rotterdam und schließlich zum SV Saestum in die Hoofdklasse. Dort verbrachte sie die vergangenen beiden Jahre. In der Vergangenheit wurde sie bereits einmal von einem niederländischen Scout kontaktiert, der sie mit dem jüngsten Gegner des VfR, dem SV Meppen, in Verbindung brachte. Es blieb jedoch nur bei einem kurzen Intermezzo. Über dieselbe Kontaktperson stieß van der Linde schließlich zum VfR Warbeyen.