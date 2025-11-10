Vom Bundesliga-Rasen in die Kreisliga – Julian Schieber blüht neu auf

Der frühere Bundesliga-Profi Julian Schieber schreibt ein neues Kapitel seiner Fußballgeschichte – fernab der großen Stadien. Mit 36 Jahren steht er wieder auf dem Platz, diesmal in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall. Bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach II zeigt der Stürmer, dass seine Spielfreude ungebrochen ist: sieben Tore und fünf Vorlagen in nur vier Partien – ein eindrucksvolles Comeback im Amateurfußball.

Julian Schieber, einst gefürchteter Bundesliga-Stürmer, hat seine Fußballschuhe noch lange nicht an den Nagel gehängt. Der 36-Jährige ist in gleich drei Mannschaften aktiv und steht aktuell bei der zweiten Mannschaft der SG Oppenweiler-Strümpfelbach im Mittelpunkt. Nach Jahren im Profibereich hat er seine Liebe zum Spiel in der Kreisliga neu entdeckt – dort, wo der Fußball noch ursprünglich ist und die Emotionen direkt über den Rasen fliegen.

In der laufenden Saison 2025/26 sorgt Julian Schieber für Aufsehen: In vier Spielen erzielte er sieben Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Besonders beeindruckend sind die Ergebnisse seiner Mannschaft – Kantersiege in Serie: 8:0 beim TSV Schwaikheim II, 7:1 beim TSV Lippoldsweiler, 7:0 gegen die SGM Aspach und zuletzt ein 8:1-Erfolg bei den SF Großerlach. Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach II steht mit acht Siegen aus acht Spielen unangefochten an der Tabellenspitze der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall. Mit einem Torverhältnis von 51:10 dominiert das Team die Liga.

Fußball mit Herz und Leidenschaft

Wer Julian Schieber beobachtet, erkennt schnell: Hier spielt einer, der Fußball lebt. In der Baller League – einem Kleinfeldformat, bei dem er gemeinsam mit Ex-Profi Manuel Fischer, der zudem den Verbandsligisten VfR Heilbronn trainiert, auch das Team Streets United als Trainer betreut, gemanagt wird das Team vom früheren Nationalspieler Lukas Podolski.

Ein Leben zwischen Rasen und Verantwortung

Neben seiner Rolle aals Spieler und Trainer ist Julian Schieber auch sportlicher Leiter bei der SG Sonnenhof Großaspach, die derzeit in der Regionalliga Südwest auf Rang zwei steht. Damit verbindet er drei Welten: den professionellen Fußballbetrieb mit seiner Erfahrung als Ex-Profi – und den Amateurfußball, in dem vor allem Kameradschaft und Leidenschaft zählen.

Vom Nachwuchs zum Bundesliga-Profi

Schiebers Karriere begann in der Jugend beim SV Unterweissach und der TSG Backnang. Früh fiel sein Talent auf, und er schaffte den Sprung zum VfB Stuttgart. Dort traf er in der U19-Bundesliga 18 Mal in 23 Spielen. Über Stationen beim 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Hertha BSC und dem FC Augsburg brachte er es auf über 150 Bundesligaeinsätze und etliche Tore.

Der Kreis schließt sich

Heute, viele Jahre nach den großen Arenen, feiert Julian Schieber seine Tore auf den Sportplätzen seiner Heimatregion. Die Emotionen sind die gleichen geblieben, nur das Umfeld ist kleiner und unmittelbarer. Der einstige Bundesliga-Stürmer genießt es, ein Teil einer Mannschaft zu sein, die für den reinen Fußball kämpft.

Ein Vorbild für die Basis

Julian Schieber zeigt, dass Fußball keine Frage der Bühne ist. Ob Bundesliga oder Kreisliga – die Leidenschaft zählt. Mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz und seinem Engagement ist er nicht nur Torgarant, sondern auch Vorbild für junge Spieler, die in der Kreisliga ihren Traum leben.

Julian Schieber ist zurück – nicht im Rampenlicht der Bundesliga, sondern im Herzen des Fußballs. Seine Tore, seine Leidenschaft und sein Einsatz stehen sinnbildlich für das, was diesen Sport ausmacht. Der ehemalige Profi hat den Fußball nicht verlassen – er hat ihn neu entdeckt.