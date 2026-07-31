Vom Bundesliga-Profi bis vereinslos: Das wurde aus den Drittliga-Spielern des TSV 1860

Die Verträge von Jesper Verlaat (li.) und Raphael Schifferl (re.) wurden vom TSV 1860 München nicht verlängert. Für die Regionalliga hätte man sie aber bestimmt gerne behalten. – Foto: Helen Fiona

Der Lizenzschock bei Sechzig brachte einen Umbruch mit sich. Wohin hat es die 1860-Spieler der letzten Spielzeit geführt? Die Übersicht.

Zahlt Ismaik oder zahlt er nicht? Das war in diesem Sommer die große Frage beim TSV 1860 München. Am Ende zahlte der Investor nicht. So konnte der TSV 1860 München die nötige Finanzierung für die 3. Liga nicht vorweisen und musste nach 2017 den erneuten Zwangsabstieg in die Regionalliga hinnehmen. Die Löwen beantragten Insolvenz und gründeten eine Spielbetriebs-GmbH. Viele der Spieler hatten damit keinen gültigen Vertrag mehr, da die meisten Papiere nur für die 3. Liga oder höher galten.

Einige äußerten sich recht schnell öffentlich zu einem 1860-Verbleib, andere wechselten den Klub. Die Übersicht zeigt, wer nun wo spielt oder noch keinen neuen Verein hat: