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Vom Bundesliga-Profi bis vereinslos: Das wurde aus den Drittliga-Spielern des TSV 1860
Rückblick auf die Löwen der Vorsaison
von Sarah Georgi · Heute, 12:37 Uhr · 0 Leser
Die Verträge von Jesper Verlaat (li.) und Raphael Schifferl (re.) wurden vom TSV 1860 München nicht verlängert. Für die Regionalliga hätte man sie aber bestimmt gerne behalten. – Foto: Helen Fiona
Der Lizenzschock bei Sechzig brachte einen Umbruch mit sich. Wohin hat es die 1860-Spieler der letzten Spielzeit geführt? Die Übersicht.
Zahlt Ismaik oder zahlt er nicht? Das war in diesem Sommer die große Frage beim TSV 1860 München. Am Ende zahlte der Investor nicht. So konnte der TSV 1860 München die nötige Finanzierung für die 3. Liga nicht vorweisen und musste nach 2017 den erneuten Zwangsabstieg in die Regionalliga hinnehmen. Die Löwen beantragten Insolvenz und gründeten eine Spielbetriebs-GmbH. Viele der Spieler hatten damit keinen gültigen Vertrag mehr, da die meisten Papiere nur für die 3. Liga oder höher galten.
Einige äußerten sich recht schnell öffentlich zu einem 1860-Verbleib, andere wechselten den Klub. Die Übersicht zeigt, wer nun wo spielt oder noch keinen neuen Verein hat:
René Vollath (unbekannt): Wo es für Vollath weitergeht, ist öffentlich noch nicht bekannt. Bei den Löwen hatte er eine Doppelrolle inne. Er war Ersatzkeeper und gleichzeitig Torwarttrainer. Parallel dazu hat er seine eigene Torwartschule „Next Generation Keepers Academy“ aufgebaut.
Paul Bachmann (TSV 1860 München): Bachmann ist einer der jungen Spieler, für die es bei Sechzig trotz des Zwangsabstiegs weitergeht.
Miran Qela (unbekannt): Der 19-Jährige wurde schon zum Saisonabschluss bei den Löwen verabschiedet. Einen neuen Verein hat er bisher nicht.
Für Thomas Dähne geht es beim 1. FC Heidenheim weiter. – Foto: Wolfgang Zink/FuPa
Abwehrspieler
Tim Danhof (unbekannt): Bei Danhof, dessen Vertrag im Sommer bei den Löwen sowieso ausgelaufen ist, ist ebenfalls noch kein neuer Verein bekannt.
Lasse Faßmann (TSV 1860 München): Faßmann ist ebenfalls bei den Löwen geblieben und dürfte eine tragende Säule der Regionalliga-Mannschaft werden.
Kilian Jakob (Viktoria Köln): Der in der letzten Saison oft verletzte Jakob setzt seine Karriere bei Viktoria Köln in der 3. Liga fort.
Manuel Pfeifer (unbekannt): Wo es für Pfeifer weitergeht, ist noch nicht bekannt. Sechzig war bisher sein einziger Klub in Deutschland, davor spielte er in der österreichischen Bundesliga.
Max Reinthaler (unbekannt): Bei Reinthaler gibt es Gerüchte, dass er bei den Sechzgern bleiben könnte.
Marvin Rittmüller (Stal Rzeszow, Polen): Der 27-Jährige hat in Polen beim Zweitligisten Stal Rzeszow unterschrieben.
Raphael Schifferl (unbekannt): Der Vertrag von Schifferl wurde schon vor der Insolvenz nicht verlängert. Für ihn ist ein Verbleib zudem ausgeschlossen, wie er selbst bekannt gab.
Jesper Verlaat (Borussia Dortmund II): Auch sein Abschied war bekannt. Daran hat sich nichts geändert. Der ehemalige Kapitän und Publikumsliebling spielt nun in der Reserve von Borussia Dortmund.
Siemen Voet (1. FC Saarbrücken): Der Stammspieler der vergangenen Saison bleibt in der 3. Liga. Voet hat sich dem 1. FC Saarbrücken angeschlossen.
Clemens Lippmann (SC Paderborn): Sein Abgang stand schon ganz lange fest. Lippmann hat den Sprung zum Bundesligisten SC Paderborn geschafft.
Jesper Verlaat fehlte den Löwen lange verletzt, dann wurde auch noch sein Vertrag nicht verlängert. – Foto: Markus Verwimp/FuPa
Mittelfeldspieler
Samuel Althaus (TSV 1860 München): Althaus spielt weiter für den TSV 1860 München, wenn das Talent nicht noch verkauft wird.
Max Christiansen (unbekannt): Der 29-Jährige kämpfte ebenfalls mit Verletzungen. Ein neuer Verein ist bei ihm noch nicht bekannt.
Tunay Deniz (TSV 1860 München): Deniz bleibt den Löwen erhalten, kann aber nach seiner Kreuzbandverletzung erstmal nicht angreifen.
Damjan Dordan (TSV 1860 München): Das hochgelobte Talent hat noch bis 2027 Vertrag, könnte die Löwen aber gegen eine Ablöse verlassen. In den Testspielen kam er nicht zum Einsatz.
Loris Husic (TSV 1860 München): Husic läuft (zumindest vorerst) weiter für die Löwen auf. Er dürfte nun fest zur ersten Garde gehören.
Thore Jacobsen (unbekannt): Sein Kreuzbandriss setzt ihn erstmal außer Gefecht. Bisher hat er bei keinem neuen Verein unterschrieben, Jacobsen will erst die Reha machen.
Xaver Kiefersauer (Würzburger Kickers): Der 20-Jährige hat sich Drittligist Würzburger Kickers angeschlossen.
Philipp Maier (unbekannt): Maier wird laut AZ ein möglicher Verbleib beim TSV 1860 München nachgesagt. Noch ist aber nichts Fixes bekannt geworden.
David Philipp (SSV Jahn Regensburg): Für ihn ist bei den Löwen Schluss. Er kickt mit dem SSV Jahn Regensburg weiter in der 3. Liga.
Kevin Volland (FC Thalhofen): Nur ein Jahr nach seiner Sechzig-Rückkehr hat Volland Schluss gemacht mit dem Profifußball. Er kickt wieder bei seinem Heimatverein FC Thalhofen, der in der Bezirksliga spielt.
Kevin Volland machte Schluss mit dem Profifußball. Der Ex-Nationalspieler kehrte zu seinem Heimatverein ins Allgäu zurück. – Foto: Markus Verwimp/FuPa
Stürmer
Emre Erdogan (TSV 1860 München): Er bleibt beim TSV 1860 München und war in dieser Saison schon fleißig in der Bayernliga im Einsatz.
Sigurd Haugen (1. FC Nürnberg): Der Verbleib von Haugen stand sowieso auf der Kippe. Der Stürmer sucht nun sein Glück beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga.
Patrick Hobsch (SSV Jahn Regensburg): Hobsch kickt ebenfalls beim SSV Jahn Regensburg weiter.
Noah Klose (TSV 1860 München): Der Weltmeister-Sohn bleibt dem TSV 1860 vorerst erhalten. Auch er dürfte eine größere Rolle einnehmen.