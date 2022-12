Vom Bolzplatz in die Bundesliga Mohamed Tahiri hat sich mit den Futsalern von Fortuna einen Traum erfüllt. Am Samstag spielt

Zu den treibenden Kräften hinter dem Wechsel gehörte auch Fortunas Trainer Shahin Rassi. Der Niederländer hatte das Talent von Tahiri schon früh erkannt und diesen vor einigen Jahren bereits in die Niederrheinauswahl berufen. „In Mo steckt noch viel mehr Potenzial als er bisher gezeigt hat. Wenn er sich voll auf den Futsal fokussieren könnte, würde ich ihm auch den Sprung zum DFB in die Nationalmannschaft zutrauen“, sagt Shahin Rassi über seinen Schützling.

Damit war der Hunger auf mehr bei Tahiri aber noch lange nicht gestillt. „Wer einmal Futsal gespielt hat, der will es auch in die Bundesliga schaffen“, sagt der Student der Wirtschaftswissenschaften. Tahiri selbst erfüllte sich diesen Traum im vergangenen Sommer und kehrte vom Post SV zurück zur Fortuna, bei der er einst mit dem Futsal begonnen hatte.

Nicht unbedingt eine Sensation, aber in jedem Fall bemerkenswert ist der Weg des 24-Jährigen in die Futsal-Bundesliga. Einem Fußballverein hat „Mo“, wie er in Mannschaftskreisen genannt wird, noch nie angehört. „Meine Eltern haben immer großen Wert darauf gelegt, dass die Leistungen in der Schule stimmten“, erinnert sich Tahiri zurück. Die Freizeit, die er hatte, verbrachte er daher meist mit Freunden auf einem Bolzplatz in Flingern. Erst im Alter von 17 schließlich kam Tahiri über einen Bekannten mit dem Futsal in Kontakt. Das war der Beginn einer innigen Beziehung. Die technischen Fähigkeiten und das Durchsetzungsvermögen, die sich der Junge aus Flingern auf dem Kleinspielfeld im Freien aneignete, kamen ihm im Futsal sofort zugute. Die zusammen mit Freunden gegründete Futsal-Mannschaft des Post SV hatte schnell Erfolg. Gemeinsam feierte man zwei Aufstiege.

Tahiri selbst hätte dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden. „Natürlich will ich so hoch spielen, wie es geht“, verrät der angehende Wirtshcaftswissenschaftler. Allerdings ist Futsal auch für ihn nur ein Hobby. Weil er zuvor unter der Woche nicht trainieren konnte, verpasste er zuletzt auch die Partie gegen die HSV Panthers.

Gute Form bestätigen

Im letzten Heimspiel des Jahres gegen Tabellenschlusslicht FC Penzberg dürfte Tahiri am Samstag dann aber als „Fixo“ wieder mit von der Partie sein. Die Rolle des Aufbauspielers, der das Geschehen vor sich hat, scheint für den Techniker wie auf den Leib geschneidert. Dass ausgerechnet einer wie er, der lange Zeit in keinem Verein sondern nur auf dem Bolzplatz gespielt hat, auf dem Spielfeld durch Positionstreue und Disziplin besticht, scheint auf den ersten Blick, erstaunlich. Für Mo Tahiri selbst ist es das aber nicht. „Ich kann mich generell gut anpassen und habe daher auch den Sprung in die Bundesliga gut meistern können“, sagt der Lokalmatador im Aufgebot der Fortuna.

Mit seinem Team strebt Tahiri am Samstag zum Rückrundenauftakt den dritten Sieg in Serie an. „Wenn wir uns zu 100 Prozent auf unsere Aufgabe konzentrieren, sollte das möglich sein“, sagt Tahiri, der mit der Fortuna in dieser Saison noch einiges vor hat. Die Hinrunde war gut, aber wir haben auch noch viel Luft nach oben.“