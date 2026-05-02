Vom Blick in die Glaskugel hält er wenig Kreisliga B 12: Während die SG Watzerath bereits als Meister feststeht, duellieren sich der SV Nohn und die SG Brück-Dreis um Platz zwei, der möglicherweise zum Aufstieg in die A-Klasse berechtigt. SG-Trainer Thorsten Hermes bewertet die Lage im Gespräch mit dem TV und gibt Einblicke in die Planungen über den Sommer hinaus. von Lutz Schinköth · Heute, 12:59 Uhr · 0 Leser

Macht seiner Mannschaft noch mal Mut vor dem Schlussspurt in der B 12: Brück-Dreis-Trainer Thorsten Hermes. – Foto: Sebastian Schwarz

Mit 45 Punkten aus 20 Partien belegt die SG Brück-Dreis derzeit den dritten Tabellenplatz in der B 12. Der ärgste Konkurrent im Kampf um Platz zwei, der SV Fortuna Nohn, hat ein Spiel und zwei Zähler mehr auf dem Konto – und das vermeintlich leichtere Restprogramm. Trainer Thorsten Hermes, der im dritten Jahr bei den Vereinigten aus Dreis-Brück, Waldkönigen und Bongard an der Seitenlinie steht, weiß um die enge Situation vier Spieltage vor Saisonende: „Den Zweikampf zwischen Nohn und uns hatte ich schon vor Monaten vorausgesagt. Es bleibt wohl bis zum allerletzten Spieltag spannend, doch es wird schwierig, noch Zweiter zu werden. Wir schauen nicht jeden Tag auf die Tabelle, verfolgen das Aufstiegsszenario aber natürlich.“ Wie Hermes durchblicken lässt, könnte der hohe Punkteschnitt (Quotient) in der B12 am Ende eventuell für den Aufstieg ausreichen.

Die jüngste Aufgabe beim Tabellenzehnten SG Kylltal-Birresborn II hat sein Team beim 5:1-Auswärtssieg mit Bravour bestanden. „Auf dem schwierig zu bespielenden Rasen in Büscheich war es kein gutes Fußballspiel von beiden Seiten. Hinten raus war der Erfolg verdient, wenn auch um ein, zwei Tore zu hoch. Unterm Strich war es ein Pflichtsieg, den wir gerne mitnehmen – auch unter dem Gesichtspunkt, dass sich keiner verletzt hat.“ Die vier noch ausstehenden Spiele will Hermes mit seiner SG allesamt gewinnen. „Falls wir irgendwo stolpern, wäre das wohl eine Vorentscheidung. Trotz aller Blicke in die Glaskugel müssen wir unsere Hausaufgaben machen, ohne permanent auf Nohn zu schauen. Wir spielen bis auf den letzten Spieltag immer vor Nohn und könnten sie bei eigenen Siegen mental unter Druck setzen“, unterstreicht der 35-jährige Coach. „Die große Aufgabe ist zunächst, am Samstag auf unserem Hartplatz in Bongard die SG Eifel-Mitte zu schlagen (Anstoß ist um 17.30 Uhr, Anm. d. Red.). Der Hartplatz liegt uns, wir haben dort unter anderem auch eine gute Prümer-Land-Mannschaft beim 2:0 dominiert.“