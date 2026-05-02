Vom Blick in die Glaskugel hält er wenig

Mit 45 Punkten aus 20 Partien belegt die SG Brück-Dreis derzeit den dritten Tabellenplatz in der B 12. Der ärgste Konkurrent im Kampf um Platz zwei, der SV Fortuna Nohn, hat ein Spiel und zwei Zähler mehr auf dem Konto – und das vermeintlich leichtere Restprogramm. Trainer Thorsten Hermes, der im dritten Jahr bei den Vereinigten aus Dreis-Brück, Waldkönigen und Bongard an der Seitenlinie steht, weiß um die enge Situation vier Spieltage vor Saisonende: „Den Zweikampf zwischen Nohn und uns hatte ich schon vor Monaten vorausgesagt. Es bleibt wohl bis zum allerletzten Spieltag spannend, doch es wird schwierig, noch Zweiter zu werden. Wir schauen nicht jeden Tag auf die Tabelle, verfolgen das Aufstiegsszenario aber natürlich.“ Wie Hermes durchblicken lässt, könnte der hohe Punkteschnitt (Quotient) in der B12 am Ende eventuell für den Aufstieg ausreichen.
Die jüngste Aufgabe beim Tabellenzehnten SG Kylltal-Birresborn II hat sein Team beim 5:1-Auswärtssieg mit Bravour bestanden. „Auf dem schwierig zu bespielenden Rasen in Büscheich war es kein gutes Fußballspiel von beiden Seiten. Hinten raus war der Erfolg verdient, wenn auch um ein, zwei Tore zu hoch. Unterm Strich war es ein Pflichtsieg, den wir gerne mitnehmen – auch unter dem Gesichtspunkt, dass sich keiner verletzt hat.“
Die vier noch ausstehenden Spiele will Hermes mit seiner SG allesamt gewinnen. „Falls wir irgendwo stolpern, wäre das wohl eine Vorentscheidung. Trotz aller Blicke in die Glaskugel müssen wir unsere Hausaufgaben machen, ohne permanent auf Nohn zu schauen. Wir spielen bis auf den letzten Spieltag immer vor Nohn und könnten sie bei eigenen Siegen mental unter Druck setzen“, unterstreicht der 35-jährige Coach. „Die große Aufgabe ist zunächst, am Samstag auf unserem Hartplatz in Bongard die SG Eifel-Mitte zu schlagen (Anstoß ist um 17.30 Uhr, Anm. d. Red.). Der Hartplatz liegt uns, wir haben dort unter anderem auch eine gute Prümer-Land-Mannschaft beim 2:0 dominiert.“
Eine Woche später geht es zum Meister SG Watzerath. „Auch wenn sie schon durch sind, werden sie nicht nachlassen und sicher alle Spiele bis zum Ende gewinnen wollen, um ungeschlagen durchzugehen. Nohn hat dann spielfrei“, weiß Hermes. Am 16. Mai steigt das Heimspiel gegen Müllenbach – ebenfalls in Bongard. „Das Hinspiel haben wir souverän 3:1 gewonnen und wollen den starken Auftritt wiederholen, um am letzten Spieltag entspannter zur SG Mehlental/Bleialf II zu fahren.“
Im Aufstiegsrennen kann Hermes voraussichtlich weiter auf seinen kompletten 18-Mann-Kader zurückgreifen. Ob es für den 35-Jährigen, seit sieben Jahren in Salmrohr lebenden C-Lizenz-Inhaber, über den Sommer hinaus bei der SG weitergeht, ist derzeit noch offen: „Wir machen uns da wenig Stress. Wir haben die Trainerfrage auf das Saisonfinale vertagt. Es wird sich zeigen, ob ich bleibe oder gehe.“ Bereits im vergangenen Sommer hatte Hermes Anfragen aus der A-Liga und der Bezirksliga vorliegen. Er traut sich den Schritt in höhere Spielklassen zu. „Für die Trainer-B-Lizenz habe ich mich bereits angemeldet“, sagt der im öffentlichen Dienst tätige Coach.