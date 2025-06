Vom Bieberer Berg an den Schönbusch: Talent für Viktoria!

Der erste Sommertransfer von Viktoria Aschaffenburg ist Emirhan Delikaya. Eine perspektivische Personalie ist die Verpflichtung des aus Erbach im Odenwald stammenden Nachwuchstalents von den Offenbacher Kickers zwar auch, dennoch traut die neue sportliche Führung um Cheftrainer Aytac Sulu und Sandro Sirigu (Sportlicher Leiter) dem jungen Defensivspieler durchaus zu, den Weiß-Blauen schon kurzfristig weiterhelfen zu können. Darüber informieren die Unterfranken in Form einer Presse-Übersendung.

Ausgebildet wurde Delikaya bei seinem Heimatverein FSV Erbach, wechselte dann in die U15 von Kickers Offenbach. In der U16 und U17 trug der 1,80 Meter große Rechtsfuß das Trikot der TSG Hoffenheim, von wo ihn der neue Viktoria-Cheftrainer Aytac Sulu bereits kennt. Zuletzt stand Delikaya aber wieder für die Kickers auf dem Platz, lief dort in der U19 auf.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Aschaffenburg und werde mein Bestes geben, um mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv, dazu hat mir die Viktoria die beste Perspektive angeboten. Diese Gelegenheit möchte ich bestmöglich nutzen und etwas für das in mich gesetzte Vertrauen zurückgeben“, erklärt das Nachwuchstalent gegenüber der Viktoria-Presseabteilung die Beweggründe seiner Entscheidung. Denn auch der OFC hätte den talentierten Abwehrspieler gerne in seinen Reihen behalten.