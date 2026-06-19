Vom Betzenberg an die Flensburger Förde SC Weiche verpflichtet Tanyel Eckstein von red · Heute, 18:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Weiche

Der Kader des SC Weiche Flensburg 08 nimmt Formen an. Als sechsten externen Neuzugang zur kommenden Saison 2026/27 präsentiert der Fußball-Regionalligist Abwehrspieler Tanyel Eckstein.

Der 18-jährige Hesse kommt aus der U19 des 1. FC Kaiserslautern. Er wird beim SC Weiche die Trikotnummer 27 tragen. Dominique Natusch, freut sich, dass der Transfer geklappt hat. „Mit Tanyel gewinnen wir ein Talent für uns, das für sein Alter körperlich schon sehr weit ist“, sagt unser Geschäftsführer Sport, um zu ergänzen: „Er wirkt sehr ehrgeizig, zugleich bodenständig und hat einen Traum, dessen Verwirklichung er bei Weiche näherkommen möchte. Es ist toll, dass wir jetzt nicht nur im Norden für junge Spieler als mögliches Sprungbrett in den Profifußball wahrgenommen werden.“ Unser Cheftrainer Tim Wulff sagt über seinen zukünftigen Schützling: „Wir dürfen uns auf einen sehr gut ausgebildeten Spieler freuen, der variabel auf vielen Positionen einsetzbar ist und vor allem sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs agieren kann.“ Tim Wulff, der sich für den Wechsel des Spielers besonders stark gemacht hatte, ergänzt: „Tanyel bringt eine gute körperliche Statur mit. Obwohl er aus einer U 19 kommt, denke ich, dass er sich schnell bei uns integrieren kann. Wir freuen uns, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat.“

Der 1,91 m große Abwehrspieler Tanyel Sadik Eckstein kommt aus Frankfurt am Main, wo er am 24. September 2007 auch geboren wurde. Er begann beim dortigen FSV Frankfurt mit dem Kicken, war dann zwei Jahre beim TSV Schott Mainz (2023- 25) und wechselte vor einem Jahr an den berühmten Betzenberg ins NLZ des 1. FC Kaiserlautern. Er ist beidfüßig ausgebildet. In der gerade beendeten Saison war er in der U 19 der „Roten Teufel“ Stammspieler. Dort konnte er 22 Pflichtspiele absolvieren und im Februar 2026 mit seiner Mannschaft u. a. die Gleichaltrigen des FC Bayern München mit 2:0-Toren bezwingen. Am Ende kam für die Talente des FCK sowohl in der A-Junioren-Meisterschaft – 0:2 gegen Energie Cottbus – als auch im DFB-Junioren-Pokal – 0:2 in Ingolstadt – jeweils im Achtelfinale das Aus. Im Herrenbereich konnte er bereits bei einem 4:1-Sieg des TSV Schott Mainz gegen TuS Koblenz mit einem Kurzeinsatz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar im März 2025 sein Debüt feiern. Der Spieler selbst sagt zu seinem Wechsel vom Betzenberg an die Flensburger Förde: „Die Gespräche waren von Anfang an top. Ich fühlte mich gleich wohl und bekam sofort den Eindruck, dass es passt. Über Weiche Flensburg hatte ich schon einiges gehört. Ich denke, dass der Verein jetzt genau der richtige für mich ist, um im Herrenfußball Fuß zu fassen. Deshalb habe ich hier unterschrieben, obwohl ich auch andere Angebote hatte.“ Dementsprechend ergänzt Tanyel Eckstein zu den nächsten Schritten: „Ich freue mich sehr auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, dass es losgehen wird. Bei Weiche möchte ich viele Erfahrungen sammeln und mich weiterentwickeln.“