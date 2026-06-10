Vom Betreuer zum Co-Trainer

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Nach der Verpflichtung von Marco Siemers als neuem Cheftrainer hat der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz auch eine weitere Personalentscheidung im Umfeld der ersten Mannschaft bekanntgegeben: Marco Günther wird zur kommenden Saison Co-Trainer. Der Verein setzt damit auf Kontinuität – und auf ein bekanntes Gesicht aus den eigenen Reihen.

Günther war über viele Jahre als Betreuer eine feste Größe rund um die erste Mannschaft. Ob im Trainingsbetrieb, an Spieltagen oder bei organisatorischen Aufgaben hinter den Kulissen – beim Gruppenliga-Absteiger galt er intern als verlässlicher Ansprechpartner. Nun rückt er an die Seitenlinie und übernimmt mehr Verantwortung im sportlichen Bereich.

Der Klub würdigt den langjährigen Einsatz Günthers ausdrücklich und verbindet die neue Rolle mit großen Erwartungen. In Felsberg soll er an der Seite von Siemers dazu beitragen, den personellen und sportlichen Neustart mitzugestalten.