Vom BAK, Zehlendorf und Spandau: Oberligist holt drei Neue

– Foto: Michel Grabowski

Der Brandenburger Oberligist Optik Rathenow hat vier Neuzugänge präsentiert. Drei von ihnen kommen aus Berlin.

Für den FSV Optik Rathenow geht es in dieser Saison nur um eins: den Klassenerhalt in der NOFV Oberliga Nord. Die Brandenburger, die nach dem Regionalliga-Abstieg mittlerweile das vierte Jahr in Folge in der fünften Liga kicken, sind derzeit 13., stehen noch über dem Strich, doch der Vorsprung auf die gefährdete Zone ist knapp. Für die anstehende Rückrunde hat das Team von Trainer Ingo Kahlisch nun vier Neue verpflichtet. Neben dem erst 18-jährigen Torhüter Joshua Ryan Tipton, der aus den USA kommt, laufen künftig drei Fußballer aus Berlin für die Rot-Weißen auf.

Für die Defensive hat Rathenow Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou verpflichtet. Der 19-Jährige, der unter anderem bei Wormatia Worms ausgebildet wurde, spielte in der Hinrunde noch drei Ligen tiefer. Beim SC Schwarz-Weiss Spandau lief der Innenverteidiger sechs Mal in der Berliner Bezirksliga auf, erzielte dabei zwei Tore. Fürs Toreschießen sollen aber zwei andere primär verantwortlich sein. Mit Ali Ihsan Keles und Eric Preljevic hat Optik gleich zwei Stürmer geholt. Keles kommt vom Ligakontrahenten Berliner AK, der den Rathenowern tabellarisch im Nacken sitzt. Auch Keles ist gerade mal 19 Jahre jung, hat beim BAK DFB-Nachwuchsliga gespielt und schaffte anschließend den Sprung in die erste Mannschaft. Drei Treffer konnte er in der laufenden Saison erzielen.