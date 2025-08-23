Vom Bähnler-Verein zu Winterthur United

Mit einer sagenhaften Saison stieg der Eisenbahner SV in die 3. Liga auf. Dort will sich der Verein unter neuem Namen behaupten.

Dass am Ende die perfekte Bilanz resultiert, konnte man beim Winterthurer Verein nicht ahnen. «Es hat einfach alles zusammengepasst», sagt Kilic. Eine solche Saison mit lauter Siegen dürfte es nur ein paar wenige Mal überhaupt je gegeben haben.

Es war die perfekte Saison: 20 Spiele, 20 Siege . Besser geht es nicht. Damit ist der Eisenbahner SV mit dem Trainerduo Samet Kilic und Fahri Yüksel folgerichtig aufgestiegen. «Wir hatten viel Qualität und eine gute Stimmung im Team, das war sicherlich ausschlaggebend», sagt Samet Kilic rückblickend.

Dieser verdiente Aufstieg markierte zugleich auch das Ende einer Ära. 90 Jahre lang spielte der Verein als Eisenbahner SV. Der Name hat Tradition. Dahinter verbirgt sich viel Historie. Er erinnert an eine Zeit, als in der Industriestadt Winterthur tatsächlich noch Schiffsmotoren und eben auch Lokomotiven gebaut wurden.

In dieser Zeit suchten einige Angestellte der Eisenbahn nach einer Freizeitbeschäftigung und kamen dabei schnell auf den Fussball. So wurde am 11. März 1934 der Eisenbahner Sportverein Winterthur gegründet.

Eine neue Ära

Doch damit ist nun Schluss. Im Verlauf der letzten Monate hat man beim Eisenbahner SV neue Vorstandsmitglieder gesucht. So kam es, dass der Vorstand mit vielen neuen Mitgliedern besetzt wurde. Gemeinsam plante der Vorstand die Zukunft des Vereins.

Dabei diskutierte der Vorstand auch über einen neuen Vereinsnamen. «Wir haben gemerkt, dass der alte Vereinsname zum Teil etwas negativ behaftet war», sagt Kilic, der im Verein auch für das Marketing und Sponsoring zuständig ist. Es habe kritische Rückmeldungen von gegnerischen Spielern, Trainern und auch Zuschauern gegeben.

So reifte die Idee, den Verein umzutaufen. Als «Eisenbahner» konnte sich beim Winterthurer Verein offenbar niemand mehr wirklich identifizieren. So stiess die Umbenennung des Eisenbahner SV im Verein auf offene Ohren.

Am 1. Juli 2025 wurde somit ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte aufgeschlagen. Seit diesem Datum heisst der Verein nun Sport Club Winterthur United. Die Umbenennung wurde an der Generalversammlung ohne Gegenstimmen beschlossen. «Seit 1934 unterwegs und auch in Zukunft auf dem richtigen Gleis, ob als Eisenbahner oder United», schreibt der Verein auf seiner Website.

Grosser Zusammenhalt

Und so startet der SC Winterthur United nun in die erste Saison unter neuem Namen. Gespielt wird auf dem Sportplatz Talgut. Das Aufstiegsteam ist zusammengeblieben. Es gab wenig Abgänge. Punktuell hat sich die Mannschaft mit ein paar Spielern verstärkt.

«Der grosse Zusammenhalt, die Spielfreude und die Harmonie im Team zeichnen uns – neben der fussballerischen Qualität aus», sagt Samet Kilic. Viele Spieler kennen sich schon seit den Junioren. «Damit haben wir eine tolle Atmosphäre im Team geschaffen», sagt Kilic. Der Trainer beschreibt seine Mannschaft als «eher offensiv orientiert». Eine Mannschaft, die stets versuche, den Gegner früh unter Druck zu setzen.

Erfolg im Cup

Das erste Pflichtspiel unter dem neuen Vereinsnamen war schon mal ein Erfolg. Im Cup-Derby gegen den FC Oberwinterthur setzte sich der SC Winterthur United im Elfmeterschiessen durch und steht in der zweiten Cuprunde. Es ist mehr als nur ein Achtungserfolg.

Winterthur United steigt mit breiter Brust und einem breiten 27-Mann-Kader in die Meisterschaft in der Gruppe 4. Erster Gegner ist der FC Räterschen. Es kommt also gleich zu einem Winterthurer Derby.

Davon stehen dann noch weitere an. So trifft Winterthur United auch noch auf Zweitliga-Absteiger Töss, den SC Veltheim II und den FC Seuzach II.

Die Leistungen des Eisenbahner SV respektive eben des SC Winterthur United haben sich längst herumgesprochen. Die Gruppengegner dürften entsprechend gewarnt sein. «Ich denke, wir können jeden Gegner schlagen», sagt der Trainer. «Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir vorne mitspielen können.»

