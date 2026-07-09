Vom Aushängeschild zum Sorgenfall – der Fall des 1. FC Mönchengladbach

Der 1. FC Mönchengladbach spielt in der kommenden Saison in der A-Liga – Foto: Diana Horster

Vor einigen Monaten besuchte Frank Pöhler mal wieder die Ernst-Reuter-Anlage im Westend, die Spielstätte des 1. FC Mönchengladbach. Er wollte sich das Gelände nach dem Umbau anschauen. Ansehnlich, gewiss. Genießen konnte er den Besuch allerdings nicht. Bei ihm sei „ein ganz komisches Gefühl“ aufgekommen, sagt Pöhler.

In der kommenden Saison spielt der Klub nur noch in der Kreisliga A. Drei Abstiege in fünf Jahren markieren einen beispiellosen Niedergang der Senioren. Auch die A- und B-Jugend, lange das Aushängeschild des Vereins, haben deutlich an Strahlkraft verloren. Viele ehemalige Weggefährten haben für diesen Text – unter der Voraussetzung, anonym sprechen zu dürfen – ihre Sicht darauf geschildert, warum der Verein in den vergangenen Jahren an Bedeutung eingebüßt hat.

Als Jugend- und Seniorenspieler, Trainer, Betreuer und Vorstandsmitglied übernahm Pöhler über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg zahlreiche Aufgaben beim 1. FC Mönchengladbach. Vor allem aber war er dem Verein immer eng verbunden. Pöhler erzählt davon jedoch in der Vergangenheitsform. Der 1. FC Mönchengladbach von heute? Das sei schon seit Jahren nicht mehr sein Verein.

Die dritte Mannschaft war damals ein Team mit vielen altgedienten Spielern, die eine hohe Verbundenheit zum Verein besaßen. Dass diese Mannschaft 2014 vom Verein abgemeldet wurde, sieht Pöhler rückblickend als folgenschweren Fehler. Der Verein begründete den Schritt damals mit Platzproblemen auf der Anlage. „Zu sagen, das wäre der Anfang vom Ende gewesen, ist vielleicht übertrieben – aber für Stimmung und Identifikation war das eine riesengroße Scheiße“, sagt Pöhler. Ein anderer Gesprächspartner sagt: „Der Kader bestand aus Leuten, die heute hundertprozentig beim 1. FC am Ruder wären, wenn man sie nicht verjagt hätte.“

Frank Pöhler spricht hingegen unter seinem Namen. Sein Vater Hennes und sein Onkel Werner spielten bereits beim 1. FC Mönchengladbach. Er selbst stieg 2013 als Trainer mit der dritten Mannschaft unter anderem in die Kreisliga A auf. „Wenn ich jetzt den Verfall sehe, ist die erste Mannschaft heute da, wo wir damals mit der Dritten aufgehört haben“, sagt Pöhler.

Zu jener Zeit leitete der Unternehmer Uwe Röhrhoff den Verein. 2008 hatte er Wolfgang Heisters als Vorsitzenden abgelöst. „Mit Röhrhoff kam ein anderer Zug in den Verein. Ich will nicht sagen: besser oder schlechter, nur anders“, sagt Pöhler.

Röhrhoffs Ägide brachte sportlichen Erfolg. Die Seniorenmannschaft etablierte sich wieder in der Landesliga. Noch wichtiger für den Verein war jedoch der Aufschwung im Nachwuchsbereich, der die A- und B-Jugend bis in die Bundesliga führte. Allerdings kamen bereits unter Röhrhoff Unruhen auf. Die Fluktuation im Seniorenbereich nahm zu, auch soll die Vereinsbindung allmählich gebröckelt haben. Intern sahen viele den 1. FC als „Leistungsverein“ – nicht alle bewerten diese Entwicklung rückblickend positiv. „Man hat es damals nicht mehr geschafft, talentierte Jugendspieler zu binden. Es war dem Verein wichtig, Bundesliga zu spielen – aber das hat sich als nicht nachhaltig erwiesen“, sagt ein ehemaliger Trainer.

Christian Oh übernimmt in schwieriger Situation

2017 kündigte Röhrhoff an, seinen Vorsitz abzugeben. Als Nachfolgerin war Zeljka Neuss auserkoren, doch ihre Wahl erklärte das Amtsgericht wegen Formfehlern zweimal für ungültig. Entnervt trat Neuss kein weiteres Mal an. Von wem die Beschwerden kamen, ließ sich damals nicht klären. Christian Oh, einst Jugendspieler beim 1. FC Mönchengladbach, übernahm schließlich im November 2018 auf der Mitgliederversammlung den Vorsitz – ohne Gegenkandidaten. Niemand sonst wollte den Verein in dieser Phase übernehmen.

Oh nimmt zu den Fragen der Redaktion über seine Rechtsanwältin Stellung. Zur Situation des Klubs bei seiner Übernahme teilt er mit: „Der Verein befand sich nach vorangegangenen Vorstandsstreitigkeiten, Wahlanfechtungen und erheblichem Personalverlust in einer schwierigen Lage. Nach damaliger Darstellung der Schatzmeisterin stand der Verein kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Es gab Schulden, drohende Einnahmeausfälle bei Sponsoren und Spenden sowie einen erheblichen Mangel an ehrenamtlichen Helfern.“

Er ist eine Reizfigur im Umfeld des 1. FC. Ein Großteil der Gesprächspartner steht Oh aufgrund persönlicher Verwerfungen eher kritisch gegenüber. Einige sehen in ihm den Totengräber des Vereins, andere behaupten hingegen, ohne ihn hätte der Klub nicht überlebt. Oft fällt der Verweis, dass Oh, selbst Geschäftsmann, den Verein wie ein Unternehmen geführt habe. Oft ohne den nötigen Dialog und Rücksicht auf das Binnenklima, so ein Vorwurf. „Er war sehr von sich überzeugt“, so ein ehemaliger Trainer. „Jeder hat gemerkt: Es ist nicht mehr so familiär wie in den vergangenen 15 Jahren“, sagt ein Spieler. Ein anderer Trainer sagt: „Wenn er eine Entscheidung trifft, dann zieht er die auch durch und rudert nicht mehr zurück.“ Diese Art der Führung veränderte den Klub. Leute mussten gehen oder gingen von sich aus.

Oberliga-Aufstieg rückblickend ein Fehler?

Oh teilt über seine Anwältin schriftlich mit: „Es mussten Finanzen geordnet, Strukturen geschaffen, Verantwortlichkeiten geklärt und Maßnahmen beschlossen werden, die nicht immer bequem waren und nicht jedem gefallen haben mögen. Dass Führung auch anecken kann, liegt daher in der Natur der Sache. Der pauschale Vorwurf, ich hätte Meinungen unterdrückt, trifft jedoch nicht zu.“

In seine Amtszeit fällt auch der Aufstieg der Senioren in die Oberliga, den der 1. FC 2020 nach dem coronabedingten Saisonabbruch zugesprochen bekam. Rückblickend bewerten einige diesen Schritt jedoch als Fehler – sportlich, weil die Mannschaft chancenlos war, aber auch mit Blick auf das Ansehen des Klubs.

Offenbar konnte oder wollte der Verein die Oberliga nicht adäquat finanzieren. Oh selbst wollte den Aufstieg unbedingt wahrnehmen, sagen einige. Er selbst teilt über seine Anwältin mit: „Ich habe den Anspruch gehabt, sportliche Höherklassigkeit zu ermöglichen, aber nicht um jeden Preis.“ Wie ehemalige Trainer berichten, zeigte sich diese Haltung vor allem in organisatorischen Abläufen. Das Team habe sich in vielen Bereichen selbst organisieren müssen, etwa bei Trikotsätzen oder Auswärtsfahrten; auch an Trainingsmaterialien wie Bällen habe es gefehlt.

Oh erklärt schriftlich, Trikots, Trainingskleidung, Material und Auswärtsfahrten seien „im Rahmen der definierten Möglichkeiten über den Verein organisiert oder bei der Beschaffung unterstützt“ worden. Zusätzlich seien Fahrgemeinschaften gebildet und einzelne Kosten – etwa für Fahrten – von Sponsoren übernommen worden.

Für die Außendarstellung waren auch die sieben Trainerwechsel in den beiden Oberliga-Spielzeiten wenig hilfreich. In der darauffolgenden Landesliga-Saison setzte der 1. FC auf vier weitere Trainer und stieg direkt in die Bezirksliga ab. Der Eindruck von Sprunghaftigkeit auf der sportlichen Führungsebene verfestigte sich. „Es gab keine kritischen Gespräche, wie man sie eigentlich erwartet, in denen gemeinsam analysiert und nach Lösungen gesucht wird. Es war eher: nicht gut genug – Trainerwechsel. Es war direkt und firmenartig“, sagt ein Trainer.

Oh teilt über seine Anwältin mit, dass die Trainerwechsel „nicht einseitig“ vom Verein ausgegangen seien. „Trainer wollten aufhören, Einschätzungen haben sich verändert, sportliche Leiter oder Spieler waren nicht mehr überzeugt, Erwartungen und Realität passten teils nicht zusammen, oder die höhere Spielklasse beziehungsweise die Bedingungen eines ehrenamtlich geführten Vereins führten zu Überforderung.“

Das Aus der Frauenabteilung

Einige Übungsleiter berichten hingegen, dass sie wegen Einmischungen von außen hingeworfen hätten. So habe es bei der Kaderzusammenstellung kaum Mitspracherecht gegeben. „Es gab Spieler, die wir wollten, aber nicht bekamen, und andersherum Spieler, bei denen man dachte: Was soll das?“, sagt ein Trainer. Ein anderer sagt: „Bei anderen Vereinen läuft es strukturierter ab, und der Trainer wird eingebunden. Beim FC war das nicht so. Man hat sich ein Stück weit auf Spielerberater verlassen.“ Die Folge: ein großer Kader, ständige Spielerwechsel, keine Kontinuität.

Bereits 2019 formierte sich eine Opposition im Verein zu Oh. Angeführt vom früheren Vorsitzenden Röhrhoff sowie Ralf Vander, dem Leiter der damals sehr erfolgreichen Frauenabteilung, die eine treibende Kraft hinter der Initiative gewesen sein soll.

Für März 2020 war eine außerordentliche Versammlung geplant, auf der über die Zukunft des Vereins abgestimmt werden sollte. Wegen der Corona-Pandemie fand der Termin jedoch nie statt. Kurz darauf meldete Oh sämtliche Teams der Frauenabteilung ab – darunter auch das Niederrheinliga-Team, das 2019 am DFB-Pokal teilgenommen hatte. „Die damalige Entscheidung hatte ausschließlich strukturelle, organisatorische, finanzielle und sportliche Gründe innerhalb des Vereins“, teilt Oh heute mit.

Die Jugendabteilung verliert an Strahlkraft

Der hohen Fluktuation im Seniorenbereich begegnete der Verein in den vergangenen Jahren immer wieder mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs. „Normalerweise werden talentierte Jugendspieler bei den Senioren in Ruhe aufgebaut. Beim 1. FC wurden sie aber direkt reingeworfen und mussten sofort Leistung bringen, weil gestandene Spieler fehlten. Das wurde beim 1. FC über die Jahre immer wieder gemacht“, sagt ein Trainer. Die Fluktuation unter den Jugendspielern nahm zu, die Qualität hingegen nicht – was allerdings als grundsätzliches Problem im Fußball anzusehen ist.

Wie weit der Nachwuchs sportlich abgerutscht ist, zeigte sich in der Saison 2023/24: Die A-Jugend spielte erstmals seit mehr als 20 Jahren unterhalb der Niederrheinliga, auch die B-Jugend stieg in die Sonderliga ab. Einzig die C-Junioren spielen aktuell noch in der Niederrheinliga. Schlagzeilen machte der 1. FC zudem im Dezember 2021, als er den Mitgliedsbeitrag für Jugendspieler auf 480 Euro anhob – ein Plus von 300 Euro. Möglich wurde das, weil Oh einen Monat zuvor auf der Mitgliederversammlung eine Neufassung der Satzung durchgesetzt hatte. Mitglieder kritisierten daraufhin, dass der Verein den Kostenanstieg nicht plausibel erklären könne. Der Vorwurf: mangelnde Kommunikation und fehlende Transparenz.

Oh teilt mit, dass alle „kritischen Entscheidungen“ gegenüber Mitgliedern, Trainern, Eltern und anderen Beteiligten stets erläutert und begründet worden seien. „Dabei wurde offengelegt, welche finanziellen und organisatorischen Notwendigkeiten hinter diesen Schritten standen“, so Oh weiter.

Das Vermächtnis von Oh ist schwierig zu greifen

Seit Februar 2025 hat Timo Wendelen den Vorsitz des Klubs inne – Oh trat nicht mehr zur Wahl an. „Mein Ziel war es, den Verein in einer Phase zu übergeben, in der er strukturell und organisatorisch besser aufgestellt war als bei meiner Amtsübernahme“, teilt Oh mit. Dieses Ziel sei für ihn im Februar 2025 erreicht gewesen.

Dem Verein blieb Oh zunächst als Trainer der C-Jugend erhalten. In diesem Sommer verlässt er den 1. FC endgültig. In welchem Zustand er den Klub übergeben hat, darüber gehen die Meinungen auseinander. „Die Leute, die jetzt da sind, machen sicher nicht alles richtig, aber sie können am wenigsten dafür, dass die Situation so ist, wie sie ist“, sagt ein ehemaliger Trainer.

Strukturell ist der Verein bei Weitem nicht so aus der Bahn geraten wie der 1. FC Viersen. Allerdings begannen in Ohs Amtszeit das sportliche Abrutschen und ein deutlicher Imageverlust. Polarisiert hat der Verein schon immer. Inzwischen löst er bei vielen aufgrund der zurückliegenden Jahre jedoch nur noch Kopfschütteln aus. Trägt Oh daran die Schuld? Oder sind die Gründe vielfältiger und auch in der Coronapandemie sowie einem generellen Sparzwang zu suchen, weil der Verein womöglich zuvor über seine Verhältnisse gelebt hat?

„Der Verein hat viele Leute vergrault. Wenn du jemanden angesprochen hast, kam oft: Um Gottes willen – auf keinen Fall der 1. FC“, sagt ein Trainer. Neue Leute für Vereinsaufgaben zu finden, sei daher kaum möglich gewesen. Ein anderer Gesprächspartner sagt allerdings auch: „Ich bin nicht der Meinung, dass man ihm den ganzen schwarzen Peter zuschieben kann. Er hat viel für den Verein gemacht, damit dieser überhaupt überleben konnte.“

Dass der 1. FC Mönchengladbach ab Sommer jedoch nur noch auf Kreisebene spielt, hätte sich vor zehn Jahren wohl niemand vorstellen können. „Es ist tragisch. Der FC war im Amateursport ein Aushängeschild. Ich habe immer gesagt: Wir sind der zweitgrößte Klub in Gladbach. Darauf war ich stolz“, sagt Frank Pöhler. Diese Zeiten sind auf lange Sicht wohl vorbei.