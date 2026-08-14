Vom Aufsteiger zum Mitfavoriten: Ist Ramelsloh bereit für ganz oben? Kreisliga Harburg: Ausnahmejahrgang verhilft dem MTV Ramelsloh auf ein neues Level von Moritz Studer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörn Kruber

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Vier Pflichtspiele, vier Siege. Der Saisonstart des MTV Ramelsloh hat durchaus für Aufsehen gesorgt. Die Ramelsloher waren sich ihrer Qualität hingegen von Beginn an bewusst und kalkulieren weniger mit einem Höhenflug als vielmehr mit einem nachhaltigen Platz im Titelrennen. Ist der Kreisliga-Aufsteiger bereit für den Durchmarsch?

Der MTV erntet derzeit die Früchte einer sehr guten Jugendarbeit. Aus der letztjährigen U19-Landesliga-Mannschaft sind 15 Spieler dem Verein treu geblieben und in die 1. Herren aufgerückt. Ein Ausnahmejahrgang, der sogar Deutscher Vizemeister im Futsal wurde. „Uns ist bewusst, dass wir eine überdurchschnittliche Qualität in großer Menge dazu bekommen haben“, erklärt Trainer Lars Henk. „Wir wollten keine schlafenden Hunde wecken, waren uns aber schon sicher, dass wir oben ein gutes Wörtchen mitreden können.“ Henk teilt sich seit dieser Spielzeit das Traineramt mit dem vorherigen A-Junioren-Coach Benedikt Batsch, dessen Staff das Trainerteam ebenfalls erweitert. Neben den vielen Talenten bildet die Aufstiegsmannschaft das Fundament der Ramelsloher. „Nur mit den jungen Spielern geht es auch nicht“, betont Henk. „Unsere älteren Jungs können ihnen viel mitgeben, auch was Abläufe und Routinen betrifft.“