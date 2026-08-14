Vom Aufsteiger zum Mitfavoriten: Ist Ramelsloh bereit für ganz oben?

Vier Pflichtspiele, vier Siege. Der Saisonstart des MTV Ramelsloh hat durchaus für Aufsehen gesorgt. Die Ramelsloher waren sich ihrer Qualität hingegen von Beginn an bewusst und kalkulieren weniger mit einem Höhenflug als vielmehr mit einem nachhaltigen Platz im Titelrennen. Ist der Kreisliga-Aufsteiger bereit für den Durchmarsch?
Der MTV erntet derzeit die Früchte einer sehr guten Jugendarbeit. Aus der letztjährigen U19-Landesliga-Mannschaft sind 15 Spieler dem Verein treu geblieben und in die 1. Herren aufgerückt. Ein Ausnahmejahrgang, der sogar Deutscher Vizemeister im Futsal wurde. „Uns ist bewusst, dass wir eine überdurchschnittliche Qualität in großer Menge dazu bekommen haben“, erklärt Trainer Lars Henk. „Wir wollten keine schlafenden Hunde wecken, waren uns aber schon sicher, dass wir oben ein gutes Wörtchen mitreden können.“
Henk teilt sich seit dieser Spielzeit das Traineramt mit dem vorherigen A-Junioren-Coach Benedikt Batsch, dessen Staff das Trainerteam ebenfalls erweitert. Neben den vielen Talenten bildet die Aufstiegsmannschaft das Fundament der Ramelsloher. „Nur mit den jungen Spielern geht es auch nicht“, betont Henk. „Unsere älteren Jungs können ihnen viel mitgeben, auch was Abläufe und Routinen betrifft.“
Der MTV deklassierte den TSV Winsen/Luhe sowohl im Ligabetrieb als auch im Pokal jeweils mit 7:1. In diesem Wettbewerb warf das Team zudem den Kreis-Vizemeister Luhdorf-Roydorf (3:1) und Vorjahressieger TSV Heidenau (4:2) raus. Innerhalb kürzester Zeit hat sich Ramelsloh als Aufsteiger damit zu einem Meisterschaftsfavoriten entwickelt. „Wir ordnen uns schon oben ein und wissen, dass sich das natürlich über das ganze Jahr entscheidet“, sagt Henk. „Dass wir in der Breite sehr gut aufgestellt sind und kaum einen Qualitätsverlust haben, wird ein großer Vorteil für uns sein.“
Perspektivisch stellt sich allerdings auch die Frage, inwiefern die Youngster den Begehrlichkeiten anderer Vereine widerstehen können. Der eine oder andere Name steht schon seit Längerem auf den Notizzetteln höherklassiger Klubs. „Es ist ja nicht seit dieser Saison so, dass andere Vereine anfragen, aber auch wir haben unsere Argumente“, sagt Henk. „Der Aufstieg war für den einen oder anderen schon wichtig, um zuzusagen – ein weiterer würde nochmal mehr helfen.“