Vom Aufsteiger zum Favoritenschreck

– Foto: Jeremy Billert

Die FSG 99 Salza ist als Aufsteiger in die Saison gestartet und dürfte in der Landesklasse von vielen zunächst eher als Außenseiter betrachtet worden sein. Doch die Mannschaft zeigt bislang eindrucksvoll, dass sie keineswegs gewillt ist, sich mit der Rolle des Punktelieferanten zufriedenzugeben.

Für Stev Gösel aus dem Salzaer Trainerteam war vor allem die Reaktion auf die Kölleda-Niederlage entscheidend: „Nach der deutlichen Lehrstunde in Kölleda, bei der wir völlig verdient verloren haben, war für uns klar, dass wir wieder zurück zu unseren Grundtugenden finden müssen. Vor allem wollten wir als Mannschaft geschlossener auftreten und genau das hat das Team heute von der ersten Minute an hervorragend umgesetzt.“

Dabei sah es zunächst nicht nach einem Torfestival aus. Die erste Halbzeit verlief über weite Strecken ausgeglichen. In den ersten zehn Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften nahezu vollständig, ehe Salza zunehmend besser ins Spiel fand und sich erste gute Möglichkeiten erarbeitete. Der Aufsteiger belohnte sich dafür allerdings zunächst nicht – zur Pause stand es 0:0.

Die FSG zeigte dabei genau jene Tugenden, die für einen Aufsteiger im Kampf um den Klassenverbleib von großer Bedeutung sein können. „Wir waren von Beginn an konzentriert, haben die Zweikämpfe angenommen und insgesamt ein sehr ordentliches Spiel gemacht“, so Gösel. Lediglich die Chancenverwertung ließ zunächst zu wünschen übrig. „Diesmal haben wir unsere Chancen allerdings zunächst nicht genutzt, was uns in den Spielen zuvor noch besser gelungen war. Deshalb ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.“

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das Bild jedoch grundlegend verändern. Sven Bernsdorf brachte Salza in der 54. Minute mit einer direkt verwandelten Ecke in Führung. Gispersleben fand zwar noch einmal eine Antwort und kam durch Johann Liesche zum 1:1-Ausgleich, doch der Aufsteiger ließ sich davon nicht beeindrucken. Nur sechs Minuten später schlug Salza zurück. Paul Kirchner verwertete einen langen Ball von Bernsdorf, hob das Leder über den Torhüter und brachte die Gastgeber erneut in Führung. Als kurz darauf ein Abschluss von Bernsdorf zunächst am Pfosten und anschließend vom Torwart ins Netz sprang, war die Partie beim 3:1 endgültig auf die Seite der Hausherren gekippt. Salza hatte nun deutlich Oberwasser. Kirchner legte in der 73. Minute seinen zweiten Treffer nach, ehe Kevin Schlesier vier Minuten vor dem Ende den 5:1-Endstand herstellte. Zwischenzeitlich hätte der Erfolg sogar noch höher ausfallen können.

„Trotzdem hatten wir das Gefühl, dass wir immer besser ins Spiel kommen und uns die Möglichkeiten erarbeiten. In der Halbzeit war deshalb die klare Ansage, keinen Druck herausnehmen, weiter konsequent bleiben und einfach dranbleiben. Wir waren überzeugt davon, dass wir uns dafür am Ende belohnen würden“, erklärte Gösel.

Das tat die FSG dann eindrucksvoll. Gerade angesichts der Aufsteigerrolle ist der bisherige Saisonstart ein deutliches Signal: Salza will die Landesklasse nicht nur kennenlernen, sondern sich dort behaupten. Gösel zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Gott sei Dank ist genau das eingetreten. Die Mannschaft hat weiter konzentriert und geschlossen gespielt und sich letztlich auch in der Höhe einen verdienten Sieg erarbeitet.“

Für den Salzaer Trainerstab ist dabei die Einstellung der Mannschaft der entscheidende Faktor im Kampf um den Klassenerhalt. „Für mich war das heute eine richtig starke Mannschaftsleistung. Wenn wir mit dieser Einstellung, diesem Einsatz und diesen Grundtugenden auch in die kommenden Spiele gehen, mache ich mir keine Gedanken darüber, dass wir unsere Ziele in dieser Liga erreichen und die Klasse halten werden. Genau so müssen wir als Team auftreten.“

Viel Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht. Bereits am Samstag wartet mit Thüringenligist Bad Frankenhausen die nächste Herausforderung im Landespokal. „Jetzt freuen wir uns alle auf Samstag und hoffen auf einen schönen Pokalnachmittag“, blickt Gösel voraus.